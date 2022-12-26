2 ay önce nikah masasına oturan şarkıcı Ufuk Beydemir ve oyuncu İpek Filiz Yazıcı, İstanbul'da düğün yaptı - Son Dakika
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2 ay önce nikah masasına oturan şarkıcı Ufuk Beydemir ve oyuncu İpek Filiz Yazıcı, İstanbul'da düğün yaptı

26.12.2022 08:42

2 ay önce Roma'da nikah masasına oturan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çifti, dün İstanbul'da düğün yaptı. Çiftin düğünde çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Aşk 101 ve Son Nefesime Kadar gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2 ay önce Roma'da nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, dün İstanbul'da yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir düğün yaptı.

GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Güzel oyuncu, düğün öncesi kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla pijama giyerek peş peşe pozlar verdi. Hazırlık aşamasının her anını çektiren oyuncu, düğün önce eşiyle pozlar da verdi. Çiftin düğün öncesi ve esnasında çektirdiği fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Nikahta dantel detaylı bir gelinlik tercih eden Yazıcı, düğünde ise inci ağırlıklı bir model giydi. Güzelliğiyle her fırsatta adından söz ettiren oyuncu, gelinliğiyle de takipçilerinden tam not aldı.

İşte çiftin düğününden aşk dolu kareler...

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Ufuk Beydemir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2 ay önce nikah masasına oturan şarkıcı Ufuk Beydemir ve oyuncu İpek Filiz Yazıcı, İstanbul'da düğün yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 ay önce nikah masasına oturan şarkıcı Ufuk Beydemir ve oyuncu İpek Filiz Yazıcı, İstanbul'da düğün yaptı - Son Dakika
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