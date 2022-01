İlhan Şeşen yeni nesil şarkıcıları topa tuttu

Oğlu da müzisyen olan ve beste yapan İlhan Şeşen "Çok güzel şarkıları var. Benden çok ileri.

Bir albüm çıkardı. Çok büyük ses getirmedi. Ama çok güzel şarkıları" dedi.

Beste yapma anının başka bir alana geçme anı olduğunu belirten İlhan Şeşen bir şarkının başlangıcından bitmesine kadarki süreci uğraşmak, hayattan kopmak olarak tanımladı.

"Büyük bir konsantre. Onun nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. O an bir şeyler yazıyorum. Hoşuma gidiyor ama hakikaten ama normal süren hayatla hiç alakası olmayan anlar. Onun için hatırlayamıyorum ben bu şarkıyı nasıl yaptım" diyen İlhan Şeşen hayatında hep doğru Türkçe kullanmaya çalıştığını söyledi. Şeşen sözlerine "Benim bu yere gelmemin sebebi hukuk. Hukuk Fakültesi olmasaydı, ben hukuk okumasaydım mümkün değil bu şarkıları yazamazdım. Samimi söylüyorum. Mümkün değil. Hocalarımız öyle bir Türkçe kullanırdı ki… Bize idoller gibi hocalar geldi. Her hocaya dikkatle bakardım. Girdikten sonra aşık oldum hukuka. Hukuk üç boyutlu bir şey. Bir silindire bakar gibi bakıyorsunuz hayata. Her tarafından. Onu öğretiyor. Bunu ben keşfetmiş değilim. Ama bunu öğretiyor hukuk. Çok farklı açılardan bakmayı…" diyerek devam etti.