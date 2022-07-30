8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika
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8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı

30.07.2022 13:51

8,5 aylık hamile olan sevilen oyuncu Demet Evgar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozları binlerce beğeni aldı. Can Bonomo, Burçin Terzioğlu, Müge Boz, Deniz Çakır, Aslıhan Gürbüz ve Mina Tugay gibi ünlü isimler de paylaşıma yorum yaptı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Demet Evgar, geçtiğimiz mart ayında 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde 8,5 aylık hamile olan Evgar, doğumuna günler kala tatilin tadını çıkartıyor.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Kızına Mavi adını verecek olan Evgar, 1,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık büyüyen karnıyla verdiği pozları paylaşıyor. Güzel oyuncu son olarak siyah mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Peş peşe mayolu pozlarını paylaşan oyuncu, " Güneş, ben, Mavi" notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM GELDİ

42 yaşındaki oyuncunun mayolu paylaşımına Can Bonomo, Burçin Terzioğlu, Müge Boz, Deniz Çakır, Aslıhan Gürbüz ve Mina Tugay gibi isimlerden yorum gelirken binlerce de beğeni aldı.

8,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı
8,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı
8,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı
8,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı
8,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı
8,5 aylık hamile Demet Evgar, mayolu pozlarını paylaştı
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Demet Evgar, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika


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