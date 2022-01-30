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İlk bölümüyle dikkat çekti! Yalnız Kurt dizisinde terör örgütü FETÖ elebaşına gönderme - Son Dakika

İlk bölümüyle dikkat çekti! Yalnız Kurt dizisinde terör örgütü FETÖ elebaşına gönderme

30.01.2022 15:20
İlk bölümüyle dikkat çekti! Yalnız Kurt dizisinde terör örgütü FETÖ elebaşına gönderme

Osman Sınav'ın yapımcılığını yaptığı Yalnız Kurt dizisi, ilk bölümüyle ATV ekranlarında yerini aldı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken diziye ise terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yapılan gönderme damga vurdu.

Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi yapımlarda imzası olan Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciler ile buluştu. Senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı, Çağatay Tosun'un yönetmeliğini yaptığı yapımın ilk bölümünde bir detay seyircilerin gözünden kaçmadı.

FETÖ ELEBAŞINA GÖNDERME

1961'de Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan cinayetleri, ihanetleri ve terör olaylarını konu edinen dizide "Fettah Dahhak" karakteri dikkat çekti. Dahhak, Arapça'da "gülen" anlamına geliyor. Söz konusu karakterin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i anlattığı öne sürüldü.

Yalnız Kurt dizisinde terör örgütü FETÖ elebaşına gönderme

YALNIZ KURT "FETTAH DAHHAK" KİMDİR?

Dahhak, İran mitolojisinde insan beyni yiyen kocaman bir yılan olarak geçmektedir. Dizinin ilk bölümünde Dahhak'ın kim olduğu detaylı şekilde anlatılmaktadır. Dizide yer alan kağıt parçasında "Fettah Dahhak, Vaiz Amerikan Ajanıdır." şeklinde yazı göze çarpıyor.

Yalnız Kurt dizisinde terör örgütü FETÖ elebaşına gönderme

YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU

Dizi Asya'da geçen bir Türk efsanesiyle başlıyor, hikâye daha sonra 1950'ler ve 60'ların Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşıyor. Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. 1950'lerden günümüze uzanan birçok olayın konu edilecek olan dizide; 15 Temmuz darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği de ortaya koyulacak.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Osman Sınav, Yalnız Kurt, Terör, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin İlk bölümüyle dikkat çekti! Yalnız Kurt dizisinde terör örgütü FETÖ elebaşına gönderme - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İlk bölümüyle dikkat çekti! Yalnız Kurt dizisinde terör örgütü FETÖ elebaşına gönderme - Son Dakika
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