İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı - Son Dakika
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İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı

İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı

18.06.2023 11:33

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Paylaşım, 164 binden fazla beğeni aldı.

Şarkıları ve güçlü sesiyle hayran bırakan Sıla Gençoğlu, 43 yaşına bastı. 2 yıldır ünlü şarkıcı ile dolu dizgin aşk yaşayan İlker Kaleli'den romantik paylaşım geldi.

"ZAMAN HEP GÜLSÜN YÜZÜNE"

Ünlü oyuncu, şarkıcıyla birlikte olduğu fotoğraflarını ve şarkıcının tekli karelerini Instagram hesabından "Hayat bir tane. Yolları, alkışları ve yokuşlarıyla. Durup bakmak bir tek seninle. Zaman hep gülsün yüzüne benim canım. Doğum günün kutlu olsun" notuyla paylaştı. Kaleli'nin paylaşımı 164 binden fazla beğeni aldı.

İlker Kaleli sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü romantik paylaşımla kutladı: Benim canım
İlker Kaleli sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü romantik paylaşımla kutladı: Benim canım
İlker Kaleli sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü romantik paylaşımla kutladı: Benim canım
İlker Kaleli sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü romantik paylaşımla kutladı: Benim canım
İlker Kaleli sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü romantik paylaşımla kutladı: Benim canım
İlker Kaleli sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü romantik paylaşımla kutladı: Benim canım
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İlker Kaleli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlker Kaleli, Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı - Son Dakika


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