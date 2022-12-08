Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi: Anlaşmamız yok - Son Dakika
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Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi: Anlaşmamız yok

08.12.2022 08:06
Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi: Anlaşmamız yok

İmam hatip liselilerine yönelik söylediği sözler medeniyle ağustos ayında hapis yatan Gülşen, yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla oğlu Azur'un yanına İspanya'ya gitti. Bir süredir gözlerden uzak olan şarkıcının konserlere başlayacağı yönündeki söylentilerin ardından açıklama yapan menajeri, "Konser anlaşmamız yok" dedi.

Başarılı şarkıcı Gülşen, 30 Nisan'da verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatıldı ve ağustos ayında hapis yattı. Tahliye olduktan sonra bir süre sonra yurt dışı yasağı da kaldırılan şarkıcı, İspanya'da yaşayan oğlunun yanına gitti. Olayların ardından gözlerden uzak bir hayat yaşayan şarkıcının eski konser maratonuna geri döneceği iddia edildi.

"KONSER ANLAŞMAMIZ YOK"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; davası devam eden sanatçının yakında sahnelere döneceği, yılbaşında da Mısır'ın başkenti Kahire'de konser vereceği konuşulmaya başlandı. İddiaların ardından açıklama yapan Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk, iddiaları yalanlayarak "Henüz bir konser anlaşmamız yok, çok fazla haber çıkıyor ama anlaşma yaptığımız bir yer yok" dedi.

Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi: Anlaşmamız yok
Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi: Anlaşmamız yok
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Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi: Anlaşmamız yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi: Anlaşmamız yok - Son Dakika
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