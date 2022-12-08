Gülşen sahnelere dönüyor mu? Menajerinden merakla beklenen açıklama geldi: Anlaşmamız yok

Başarılı şarkıcı Gülşen, 30 Nisan'da verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatıldı ve ağustos ayında hapis yattı. Tahliye olduktan sonra bir süre sonra yurt dışı yasağı da kaldırılan şarkıcı, İspanya'da yaşayan oğlunun yanına gitti. Olayların ardından gözlerden uzak bir hayat yaşayan şarkıcının eski konser maratonuna geri döneceği iddia edildi.

"KONSER ANLAŞMAMIZ YOK"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; davası devam eden sanatçının yakında sahnelere döneceği, yılbaşında da Mısır'ın başkenti Kahire'de konser vereceği konuşulmaya başlandı. İddiaların ardından açıklama yapan Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk, iddiaları yalanlayarak "Henüz bir konser anlaşmamız yok, çok fazla haber çıkıyor ama anlaşma yaptığımız bir yer yok" dedi.