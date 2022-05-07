İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin sahibi İsmail Türüt isyan etti: Dava açacağım - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin sahibi İsmail Türüt isyan etti: Dava açacağım

07.05.2022 20:32

Karadeniz müziğinin ünlü sanatçısı İsmail Türüt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin kendisine ait olduğunu söyleyerek "Avukatımla görüştüm. Davamı açacağım. Telif hakkı denen bir şey vardır" dedi.

Konser için Zonguldak'a gelen ünlü sanatçı İsmail Türüt, 2014 seçimlerinde dönemin Ankara Belediye Başkan Adayı Melih Gökçek'e yazdığı "Millet Seni Seviyor. Adın da var markanda. Durmak yok yola devam, hükumet var arkanda' sözlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uyarlandığını söyledi. İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin sözlerinin "Millet seni seviyor. Adında var markanda. Yürü başkanım yürü, İstanbul var arkanda' şeklinde değiştirilerek vatandaşlara dinletildiğini söyleyen İsmail Türüt, "Ekrem İmamoğlu beni ne aramış ne sormuş. Yıllar önceden tanıdığım birisi. Benim parça kata külle ile uydurmayla yapılmaz. Avukatımla şimdi görüştüm davamı açacağım" diye konuştu.

İmamoğlu'na Karadeniz ziyaretiyle ilgili bir darbe de ünlü sanatçı İsmail Türüt'ten geliyor: Davamı açacağım

"BEN BUNA SAYGI GÖSTERMEM"

Ekrem İmamoğlu'nun kendisini dahi aramadığını söyleyen Türüt, "Siyasetçilere seçim zamanlarında böyle parçalar yapılır. Bu saygım var bende geçmişte yaptım. İstek üzerine partilere yaparsın, Başbakan'a yaparsın. Partilere yaparsın istek üzerine. Ben yıllar önce Melih beye Ankara seçimlerinde bir parça yaptım. Aynı zamanda bir dostluğumda var. Bu parçayı birileri aynı sözlerimi aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'na uyarlamışlar. Bu olmaz. Ben buna saygı göstermem. Katiyen. Ekrem İmamoğlu beni ne aramış ne sormuş. Yıllar önceden tanıdığım birisi. Benim parça Kate külle ile uydurmayla yapılmaz. Avukatımla şimdi görüştüm davamı açacağım. Bunda ayıp ettiler. Parçamızı alıp yapamazsınız. Kim yaptıysa çakamazsın çaldırmazsın. Bana soracaksın. Burada bit emek vardır. Telif hakkı denen bir şey vardır. Bana sorarsalar bir nezaketsizlik yapmam. Helali hoş olsun diyeceğim. Böyle bir şey yaptıysanız mahkemeye katlanacaksınız. Olmaz. Böyle bir sıkıntımız oldu. Şimdi avukatlara verdim görüşüyorlar. Benim parçam başkasının uydurmasıyla sahneye çıkamazsın. Dava açacağım kesinlikle. Ekrem değil babamın çocuğu olsa tanımam. Yok böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na Karadeniz ziyaretiyle ilgili bir darbe de ünlü sanatçı İsmail Türüt'ten geliyor: Davamı açacağım

"ZONGULDAKLI DOSTLARIMLA ARAMA SET ÇEKTİLER"

Trabzonspor taraftarı olduğunu ve Zonguldak'ın da ikinci memleketi olduğunu söyleyen İsmail Türüt, "Ben Trabzonsporluyum. Yıllardır göğsümü gere gere söyleyen birisiyim. Zonguldak bizim ikinci vatanımız. Hangi kapıyı çalsam yemek verirler bize. Uzun yıllar beni Zonguldak'a getirmediler. Beni getirmeyenler utansın. Ayıp yani. Bu ülkede bir İsmail Türüt gerçeği var. Yalan dünyayı karışlayan bir adam. Zonguldak'a 20 sene gelmedim ben. Ben selam vermeye Zonguldak'a geldim. Konserleri birileri yapar kurumlar yapar belediyeler yapar. Buradaki hemşerilerimle Zonguldaklı dostlarımla arama set çektiler. Mesafe koydular. Ama Trabzonlu dostlarımız Trabzonspor için bizi bugünlere kavuşturdular. Teşekkürler" diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu, İsmail Türüt, Karadeniz, İstanbul, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin sahibi İsmail Türüt isyan etti: Dava açacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin sahibi İsmail Türüt isyan etti: Dava açacağım - Son Dakika
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