İngiliz manken Iris Law, Cannes Film Festivali'ne tül elbise ile katılınca dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika
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İngiliz manken Iris Law, Cannes Film Festivali'ne tül elbise ile katılınca dikkatleri üzerine çekti

19.05.2023 10:18

Giydiği açık elbiseler ile vücudunu sergilemekten çekinmeyen İngiliz oyuncu ve manken Iris Law, Cannes Film Festivali'nde altına iç çamaşırı giymediği tül elbisesi ile kırmızı halıda poz verirken tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali Maïwenn'in yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, başrollerde kendisi ve Johnny Depp'in oynadığı biyografik drama filmi Jeanne du Barry ile açılışını yaptı. Törende kırmızı halıda boy gösteren ünlüler ise şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

TAMAMEN TRANSPARAN

İngiliz oyuncu ve manken Iris Law, altına iç çamaşırı giymediği tül elbisesi ile kırmızı halıda boy gösterdi. Model altına iç çamaşırlarını gösteren etek giydi.

Güzel manken Iris Law, Cannes Film Festivali'ne tül elbise ile katıldı

KOMBİNİ TAM NOT ALDI

İrlandalı model kusursuz fiziğini sergilerken, görünümünü uyumlu bir şekilde tamamlamak için aynı renkte sivri burunlu topuklu ayakkabılar, deri eldivenler ve altın halka küpeler tercih etti.

Güzel manken Iris Law, Cannes Film Festivali'ne tül elbise ile katıldı
Güzel manken Iris Law, Cannes Film Festivali'ne tül elbise ile katıldı
Güzel manken Iris Law, Cannes Film Festivali'ne tül elbise ile katıldı
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Johnny Depp, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İngiliz manken Iris Law, Cannes Film Festivali'ne tül elbise ile katılınca dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika


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