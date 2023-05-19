İngiliz manken Iris Law, Cannes Film Festivali'ne tül elbise ile katılınca dikkatleri üzerine çekti

Locada maçı izleyen kişinin kim olduğunu öğrenen F.Bahçeliler "Yok artık" dedi

Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali Maïwenn'in yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, başrollerde kendisi ve Johnny Depp'in oynadığı biyografik drama filmi Jeanne du Barry ile açılışını yaptı. Törende kırmızı halıda boy gösteren ünlüler ise şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

TAMAMEN TRANSPARAN

İngiliz oyuncu ve manken Iris Law, altına iç çamaşırı giymediği tül elbisesi ile kırmızı halıda boy gösterdi. Model altına iç çamaşırlarını gösteren etek giydi.

KOMBİNİ TAM NOT ALDI

İrlandalı model kusursuz fiziğini sergilerken, görünümünü uyumlu bir şekilde tamamlamak için aynı renkte sivri burunlu topuklu ayakkabılar, deri eldivenler ve altın halka küpeler tercih etti.