Kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği anları gizlice kaydedip 40 bin sterline satan İngiliz televizyon yıldızından mahkemede skandal sözler - Son Dakika
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Kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği anları gizlice kaydedip 40 bin sterline satan İngiliz televizyon yıldızından mahkemede skandal sözler

14.12.2022 17:46

İngiliz televizyon yıldızı Stephen Bear, eski kız arkadaşı Georgia Harrison ile ilişkiye girdiği anları gizlice kaydederek müstehcen sitelere 40 bin sterlin karşılığında sattı. Harrison'ın haberi olmadan çekilen görüntülerden binlerce sterlin kazanan Bear hakkında "başkasına ait mahrem görüntüleri yaymaktan" suçundan açılan davada en az 5 yıl hapis cezası alması öngörülüyor. Bear'ın mahkemede pişkin bir şekilde elinde başka birilerine ait görüntülerin olduğunu söylemesi ise tepki çekti.

İngiltere'nin en ünlü televizyon kişilikleirnden biri olan Stephen Bear, katıldığı Towie programı ile ünlenen Georgia Harrison ile evinin bahçesinde güvenlik kamerasının görebileceği yerde ilişkiye girdi.

Kız arkadaşını tuzağa düşürüp cinsel ilişki görüntülerini sattı! Mahkemede yaptıkları daha skandal

Daha sonra güvenlik kamarası tarafından görüntülendiğinden haberi olmayan Harrison'a, görüntüleri internet üzerinden satacağını söyledi. Harrison'ın yalvarmalarına aldırış etmeyen Stephen, görüntüyü satarak 40,000 sterlin kazandı.

Kız arkadaşını tuzağa düşürüp cinsel ilişki görüntülerini sattı! Mahkemede yaptıkları daha skandal

Harrison, olayın ardından Stephen hakkında dava açtı. Stephen, 'sapkınlık, başkasına ait mahrem görüntüleri yaymaktan' yargılanmaya başladı.

Kız arkadaşını tuzağa düşürüp cinsel ilişki görüntülerini sattı! Mahkemede yaptıkları daha skandal

En az beş yıl hapis cezası alma ihtimali ile karşı karşıya kalan Stephen mahkemeye lüks aracı ile geldi. Kız arkadaşı Jessica Smith ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Stephen'ın arkasında olduğunu söyledi.

Kız arkadaşını tuzağa düşürüp cinsel ilişki görüntülerini sattı! Mahkemede yaptıkları daha skandal

Mahkemede, Stephen başka bir televizyon yıldızı olan Lauren Goodger ile de cinsel ilişkiye girdiğini ve ilişki anlarına ait elinde görüntüler olduğunu söyledi. Mahkeme devam ediyor.

Kız arkadaşını tuzağa düşürüp cinsel ilişki görüntülerini sattı! Mahkemede yaptıkları daha skandal
Kız arkadaşını tuzağa düşürüp cinsel ilişki görüntülerini sattı! Mahkemede yaptıkları daha skandal
Kız arkadaşını tuzağa düşürüp cinsel ilişki görüntülerini sattı! Mahkemede yaptıkları daha skandal
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Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği anları gizlice kaydedip 40 bin sterline satan İngiliz televizyon yıldızından mahkemede skandal sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği anları gizlice kaydedip 40 bin sterline satan İngiliz televizyon yıldızından mahkemede skandal sözler - Son Dakika
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