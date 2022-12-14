Kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği anları gizlice kaydedip 40 bin sterline satan İngiliz televizyon yıldızından mahkemede skandal sözler

İngiltere'nin en ünlü televizyon kişilikleirnden biri olan Stephen Bear, katıldığı Towie programı ile ünlenen Georgia Harrison ile evinin bahçesinde güvenlik kamerasının görebileceği yerde ilişkiye girdi.

Daha sonra güvenlik kamarası tarafından görüntülendiğinden haberi olmayan Harrison'a, görüntüleri internet üzerinden satacağını söyledi. Harrison'ın yalvarmalarına aldırış etmeyen Stephen, görüntüyü satarak 40,000 sterlin kazandı.

Harrison, olayın ardından Stephen hakkında dava açtı. Stephen, 'sapkınlık, başkasına ait mahrem görüntüleri yaymaktan' yargılanmaya başladı.

En az beş yıl hapis cezası alma ihtimali ile karşı karşıya kalan Stephen mahkemeye lüks aracı ile geldi. Kız arkadaşı Jessica Smith ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Stephen'ın arkasında olduğunu söyledi.

Mahkemede, Stephen başka bir televizyon yıldızı olan Lauren Goodger ile de cinsel ilişkiye girdiğini ve ilişki anlarına ait elinde görüntüler olduğunu söyledi. Mahkeme devam ediyor.