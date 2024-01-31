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Sansar Salvo, akıl hastanesinde yaşadığı tehditleri ve ailesini şikayet etti - Son Dakika
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Sansar Salvo, akıl hastanesinde yaşadığı tehditleri ve ailesini şikayet etti

Sansar Salvo, akıl hastanesinde yaşadığı tehditleri ve ailesini şikayet etti

Rapçi Sansar Salvo, intihara teşebbüs ettiği akıl hastanesinde yaşadığı tehditleri ve ailesinin yasa dışı yollarla elde ettiği bilgileri paylaştı. Sansar Salvo, hastanedeki kamera kayıtlarının incelenmesini istedi ve ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti. Ayrıca, hastane raporunu da paylaştı.

31.01.2024 18:29
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Geçen aylarda intihara teşebbüs eden rapçi Sansar Salvo, X hesabından peş peşe çarpıcı paylaşımlar yaptı. Önce yatırıldığı akıl hastanesinde tehdit edildiğini söyleyen ve kamera kayıtlarının incelenmesini isteyen Sansar Salvo, ardından ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.

"HASTANEDEKİ KAMERA KAYITLARI İNCELENSİN"

Ailesinin hukukçu kimlikleriyle kayıtlarını ve banka hesaplarını yasa dışı bir yolla elde ettiğini söyleyen rapçinin paylaşımları şöyle; "Yumuşak odada her seferinde daha uzun süre bağlanmakla tehdit edilerek ve kollarım acı verecek şekilde bükülerek yatırıldığım hastanedeki kamera kayıtlarımın mümkünse incelenmesini istiyorum. Dilekçe de yazacağım Sağlık Bakanlığı'na. @saglikbakanligi"

İntihar teşebbüsünde bulunmuştu! Ünlü rapçi Sansar Salvo ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti

"AİLEM TELEFON KAYITLARIMI HUKUK DIŞI ŞEKİLDE ELDE ETTİ"

"Ailem senelerdir epikiriz raporlarını kullanarak geçmişte yatırıldığım akıl hastanelerinden temin edilen, telefon kayıtlarımı ve banka hesaplarımı hukukçu kimliklerini kullanarak hukuk dışı şekilde elde etmektedir. @adalet_bakanlik"

İntihar teşebbüsünde bulunmuştu! Ünlü rapçi Sansar Salvo ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti

"İŞKENCEYE YAKIN MUAMELE GÖRDÜM, AİLEM HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

"İki hukukçu işkenceye yakın muamele gördüğüm hastanedeki durum karşısında hastane prosedürüdür diyerek hiçbir şey yapmadı. Hastaneye ödenen ücreti de 140000 TL kadar yüksek söyledi babam Av. Gazi Arslan. @adalet_bakanlik"

İntihar teşebbüsünde bulunmuştu! Ünlü rapçi Sansar Salvo ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

"İntihar ettiğim güne dair raporu gittim aldım. Paylaşacağım. Triyaj raporunun arada kaynaması olağan bir durumdu. Orada 35.8 derece olan ateşi göstermemeniz lazımdı ne olur ne olmaz. Ne konuştuğunuzu duydum. Bu işin peşini sizi benim zırladığım gibi zırlatana kadar bırakmayacağım o odada."

İntihar teşebbüsünde bulunmuştu! Ünlü rapçi Sansar Salvo ailesini Adalet Bakanlığı'na şikayet etti

HASTANE RAPORUNU PAYLAŞTI

"Hastaneyi ben terk etmek istedim de o triyaj yoğunluktan değil sizin müdahaleniz sonucu ortadan kayboldu. Konuştuklarınızı duydum orada."

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sansar Salvo, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sansar Salvo, akıl hastanesinde yaşadığı tehditleri ve ailesini şikayet etti - Son Dakika


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