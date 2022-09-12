Tunç Soyer, "Tarkan, İzmir konserinden para aldı mı?" sorusuna açıklık getirdi: Cebine bir kuruş girmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunç Soyer, "Tarkan, İzmir konserinden para aldı mı?" sorusuna açıklık getirdi: Cebine bir kuruş girmedi

12.09.2022 11:41

İsmail Küçükkaya'nın programına misafir olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın rekor kırdığı İzmir konserinde ücret alıp almadığı konusuna açıklık getirdi. Şarkıcının ücret almadığını söyleyen Soyer, "Konserden Tarkan'ın cebine bir kuruş girmedi, paranın tümünü bağışladı" dedi.

Megastar Tarkan, 9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında sahneye çıktı. nlü şarkıcı 2 milyondan fazla insanın katıldığı konserle dünya tarihine geçti. Tarkan konseri, en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı. İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın konserden ücret alıp almadığıyla ilgili merak edilen soruyu yanıtladı.

"TARKAN KONSER ÜCRETİNİ HAYIR İŞİNE AKTARDI"

"Tarkan konserden para almadı mı?" sorusu üzerine konuşan Soyer, "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

*#arabaslik*1200*#arabaslik*

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, 9 Eylül akşamı Gündoğdu Meydanı'ndaki konseri için sahneye çıktı. Tarkan'ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden doldurdu. Ses ve ışık gösterilerinin ardından sahneye çıkan Tarkan, alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen konsere yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Bu sayıyla birlikte Megastar'ın İzmir konseri, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserlerinde ilk beşe yerleşmiş oldu.

Tarkan, İzmir'deki efsane konser sonrası paylaştı: Ne kadar özlemişiz böyle olmayı İzmir'de 2 milyondan fazla kişiye konser veren Tarkan, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı
YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Osmanlı'yı kötüleyen Tunç Soyer'e sert tepki: Onlar bu konuda cehalet içerisindedir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Osmanlı'yı kötüleyen Tunç Soyer'e sert tepki: Onlar bu konuda cehalet içerisindedir Tunç Soyer bu sefer de Vahdettin'e salladı! ''Hayran olduğu İngiliz teknesine binip kaçmış'' Tunç Soyer bu sefer de Vahdettin'e salladı! ''Hayran olduğu İngiliz teknesine binip kaçmış''

Tunç Soyer, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tunç Soyer, 'Tarkan, İzmir konserinden para aldı mı?' sorusuna açıklık getirdi: Cebine bir kuruş girmedi - Son Dakika


Son Dakika
11:30 Dolmabahçe'de kritik mücadele! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...
11:32 Yunanistan'dan cesur hamle! Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'dan manalı ada ziyareti
11:04 Kılıçdaroğlu, iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi: Az kaldı, yeniden yapılandıracağız!
10:50 Dolar/TL kuru güne düşüşle başladı! İşte döviz piyasalarında son durum...
10:48 Halk onu istiyor! CHP'nin masasındaki son seçim anketine göre Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fark attı
10:41 Esenyurt'ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu bıçakladılar
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı merakla beklenen sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu!
10:21 Merkez Bankası açıkladı! Cari denge temmuzda 4,1 milyar dolar açık verdi
10:20 Samet Güzel'den Alex De Souza sözleri: Bir gün teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçecek
10:18 Adana'da ölümle oyun! Sulama kanalına giren çoğunluğu çocuk 28 kişi boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 11:53:46. #1.12#
SON DAKİKA: Tunç Soyer, "Tarkan, İzmir konserinden para aldı mı?" sorusuna açıklık getirdi: Cebine bir kuruş girmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement