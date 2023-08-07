İspanyol aktör Rodolfo Sancho'nun oğlu erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdı - Son Dakika
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İspanyol aktör Rodolfo Sancho'nun oğlu erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdı

07.08.2023 11:32

İspanyol aktör Rodolfo Sancho Aguirre'nin Youtuber oğlu, 29 yaşındaki Daniel Sancho Bronchalo, Tayland'ın Full Moon Party adasında eşcinsel sevgilisini öldürdüğünü ve parçalara ayırdığını itiraf etti. Aynı zamanda aktris Silvia Bronchalo'nun oğlu olan Sancho, Kolombiyalı plastik cerrah Edwin Arrieta Arteaga'yı geçtiğimiz Çarşamba günü Koh Pha Ngnan adasında döverek öldürmekle suçlanıyor. 44 yaşındaki Arrieta'nın kalça ve uylukları dahil vücut parçaları,3 Ağustos'ta bir çöplükte şaşkın vatandaşlar tarafından bulundu. Sancho, 29 yaşında, 31 Temmuz'da turist olarak Tayland'a gelmiş ve yetkililere, yerel polis, Bay Arrieta'yı 'cinsellik ve para' üzerine bir tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti. Şefin, cesedi 14 parçaya ayırdığı ve ardından cesedin bazı parçalarını adanın etrafındaki denize ve diğer yerlere bıraktığı, daha sonra da kayıp kişi raporu verdiği iddia ediliyor. Yetkililer, bir yıldır ilişkide oldukları belirtilen çiftin, adaya geçen hafta birlikte bir partiye katılmak üzere geldiklerini söyledi. Polis dalgıçları denizde yaptıkları aramadakurbanın başını ve ellerini buldu. Şu anda gözaltında tutulan Sancho,Tayland'da mahkemeye çıkmadan önce intihar riskine karşı gözlem altında tutuluyor.

İspanyol aktör Rodolfo Sancho Aguirre'nin 29 yaşındaki Youtuber oğlu Daniel Sancho Bronchalo, Tayland'ın Full Moon Party adasında eşcinsel sevgilisi Edwin Arrieta Arteaga'yı öldürdüğünü ve parçalara ayırdığını itiraf etti.44 yaşındaki Arrieta'nın kalça ve uylukları dahil vücut parçaları 3 Ağustos'ta bir çöplükte vatandaşlar tarafından bulundu.

CESEDİN PARÇALARINI ÇEŞİTLİ YERLERE BIRAKTI

Sancho,yetkililere Arrieta'yı "cinsellik ve para" üzerine bir tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti. Ünlü ismin, cesedi 14 parçaya ayırdığı ve ardından cesedin bazı parçalarını adanın etrafındaki denize ve diğer yerlere bıraktığı, daha sonra da kayıp kişi raporu verdiği iddia ediliyor.

İspanyol aktör Rodolfo Sancho'nun oğlu erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdı

BAŞI VE ELLERİ DENİZDE BULUNDU

Yetkililer, bir yıldır ilişkide oldukları belirtilen çiftin, adaya geçen hafta birlikte bir partiye katılmak üzere geldiklerini söyledi. Polis dalgıçları denizde yaptıkları aramada kurbanın başını ve ellerini buldu. Şu anda gözaltında tutulan Sancho, Tayland'da mahkemeye çıkmadan önce intihar riskine karşı gözlem altında tutuluyor.

İspanyol aktör Rodolfo Sancho'nun oğlu erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdı
İspanyol aktör Rodolfo Sancho'nun oğlu erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdı
İspanyol aktör Rodolfo Sancho'nun oğlu erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdı
Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Magazin İspanyol aktör Rodolfo Sancho'nun oğlu erkek arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdı - Son Dakika


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