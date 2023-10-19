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''İsrail'in yanındayım'' paylaşımını beğenen Burcu Esmersoy kendisini savundu, takipçileri inanmadı - Son Dakika

''İsrail'in yanındayım'' paylaşımını beğenen Burcu Esmersoy kendisini savundu, takipçileri inanmadı

Son Güncelleme: 19.10.2023 15:47

''İsrail'in yanındayım'' yazılı bir paylaşımı beğendiği için tepkilerin hedefi olan Burcu Esmersoy, hesabının ofis içerisinde açık olduğunu ve paylaşımı kimin beğendiğini bulmaya çalıştığını söyledi. Esmersoy, yaşanan yanlış anlaşılma nedeniyle de özür diledi ancak takipçileri savunmasının inandırıcı bulmadı.

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy'un İsrail'in sivillerin olduğu hastaneyi bombalamasının ardından Instagram hesabından "İsrail yanındayım" yazılı bir paylaşımın beğenilmesi tepki çekti. Hesabından açıklama yapan Esmersoy, hesabının ofiste açık olduğunu ve paylaşımı kimin beğendiğini bulmaya çalıştığını söyledi.

"BU SABAH HAKARETLERLE UYANDIM"

Paylaşımı beğenmesinin ardından kısa sürede gündem olan ve linç edilen Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Çok üzgünüm., Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nde meydana gelen 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı dahil olmak üzere yaşanan bu korkunç kıyıma ve suçsuz masum insanlara yapılan bu büyük zulme ve yaşatılan büyük korkuya her gün elimden geldiğince tepkimi gösteriyorum. Günlerdir bütün iyi niyetli insanlar gibi ben de paramparçayım. Bütün bunlara üzülürken bu sabah hakaretlerle uyandım. Uzun süre de sebebini anlayamadım."

'İsrail'in yanındayım' paylaşımını beğenen Burcu Esmersoy kendisini savundu ancak kimse inanmadı

"HESABIMA OFİS İÇİNDE ERİŞİM VAR, BEĞENENİ BULMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sosyal medya hesaplarıma tahmin edersiniz ki ofis içinde çalıştığım arkadaşlarımın da erişimi mevcut, bu olaydaki hata her kiminse bulmaya çalışıyorum ama öncelikle durumla ilgili sizlere de açıklama yapmak istedim. Bu kimin daha duyarlı olduğu konusunda bir yarış değil, bu bir savaş."

'İsrail'in yanındayım' paylaşımını beğenen Burcu Esmersoy'dan açıklama: Hesabım ofiste açıktı, beğeneni bulmaya çalışıyorum

"SONSUZ MAHCUBUM, AFFEDİN LÜTFEN"

Günahsız insanlar ölürken, ben bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaktan bile utanırım. Şimdi birlik olma zamanı, hep birlikte savaşa, savaşın her türüne lanet etme zamanı. Biliyorum herkes hassas ama öfkemizi yanlış kanallara yönlendirmek yerine tüm dünyayı bu büyük felakete son verme konusunda birlik olmaya çağırma zamanı. Kamuoyunu elimde olmayan sebeplerden dolayı meşgul ettiğim için sonsuz mahcubum affedin lütfen."

'İsrail'in yanındayım' paylaşımını beğenen Burcu Esmersoy'dan açıklama: Hesabım ofiste açıktı, beğeneni bulmaya çalışıyorum

SAVUNMASINA İNANMADILAR

Burcu Esmersoy'un hesabının ofiste herkesin erişimine açık olduğuna inanmayan birçok kullanıcı paylaşıma yorum yağdırdı. Esmersoy'un tepkilerden sonra geri adım attığını iddia eden kullanıcılar, "Tabi ki de inanmadık" ve "Tepki çekince hemen açıklama yapıyorsunuz. Çevir kazı yanmasın" yorumu yaptı.

İşte Burcu Esmersoy'un paylaşımına gelen bazı yorumlar...

'İsrail'in yanındayım' paylaşımını beğenen Burcu Esmersoy'dan açıklama: Hesabım ofiste açıktı, beğeneni bulmaya çalışıyorum
'İsrail'in yanındayım' paylaşımını beğenen Burcu Esmersoy'dan açıklama: Hesabım ofiste açıktı, beğeneni bulmaya çalışıyorum
'İsrail'in yanındayım' paylaşımını beğenen Burcu Esmersoy'dan açıklama: Hesabım ofiste açıktı, beğeneni bulmaya çalışıyorum

Burcu Esmersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''İsrail'in yanındayım'' paylaşımını beğenen Burcu Esmersoy kendisini savundu, takipçileri inanmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''İsrail'in yanındayım'' paylaşımını beğenen Burcu Esmersoy kendisini savundu, takipçileri inanmadı - Son Dakika
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