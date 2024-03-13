İstanbul Bahçeşehir'de Kediye İşkence Eden İbrahim Keloğlan'a Verilen Cezaya Tepkiler - Son Dakika
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İstanbul Bahçeşehir'de Kediye İşkence Eden İbrahim Keloğlan'a Verilen Cezaya Tepkiler

İstanbul Bahçeşehir\'de Kediye İşkence Eden İbrahim Keloğlan\'a Verilen Cezaya Tepkiler

Kedi Eros'u vahşice öldüren İbrahim Keloğlan, bugün görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirdi. Eski manken Sevda Demirel, kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

13.03.2024 22:39
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İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında yeni karar açıklandı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını karar verdi. Ancak iyi hal indirimi uyguladı, ceza 2 yıl 6 ay hapse çevrildi. Verilen karara karşı çıkan birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

bırakıldı.

SEVDA DEMİREL, ERDOĞAN'A SESLENDİ

Hayvan sevgisiyle tanınan eski manken Sevda Demirel, Keloğlan'ın serbest bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Artık görmezlikte gelmeyin. Hayvanlara işkence yapanlara, öldürenlere hapis cezasını artık ertelemeyin. Bakın her gün bir hayvana cahil insanlar tarafından işkence edilmeye başlanıldı. Bunlar bu kuvveti cezalandırılamayacaklarını bildiklerinden alıyorlar. Biz bu cehaletten kaynaklanan sadistlik ve kötülüğe artık katlanamıyoruz. Sizden acil bu konuya son noktayı koymanızı bekliyoruz" dedi.

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Hep umut ve temennide kalıyor maalesef. Bir kediye tekmeleyerek, kafasını ezerek katleden cani Keloğlan iyi hal indirimi almış. Yazıklar olsun..."

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

EMRE AYDIN

"Yazıklar olsun"

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

ÖZGE ULUSOY

"Suçlulara, canilere, vicdansızlara verile cezalar arttırılsın. Verilen ceza infaz edilsin."

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

AHMET ÜMİT

"Eros'a yapılanların hesabı sorulmalıdır. Canlıya zarar verenler, adalete hesap vermelidir. İnsanlar yeryüzünün despotu değil, öteki mahlukatla hayatı paylaşan bir canlıdır. Kime yapılırsa yapılsın işkence ve şiddet suçtur. Mutlaka cezalandırılmalıdır...

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

LEMAN SAM

"Eros ben avukat olsam bu terliği savunmaya utanırım ve vicdanım kaldırmaz. Ben gidemedim ama duruşmaya giden herkesi kucaklıyorum, var olsunlar."

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

DOĞUŞ

"Acil acil yasa çıkmalı. Canlara, hayvanlara işkence yapanlar, insanlara işkence yapmış kadar ceza almalı."

Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin İstanbul Bahçeşehir'de Kediye İşkence Eden İbrahim Keloğlan'a Verilen Cezaya Tepkiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Bahçeşehir'de Kediye İşkence Eden İbrahim Keloğlan'a Verilen Cezaya Tepkiler - Son Dakika
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