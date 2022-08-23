İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan tepki çeken paylaşım! Oğluna defalarca sidikli diye seslendi - Son Dakika
Üye Girişi

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan tepki çeken paylaşım! Oğluna defalarca sidikli diye seslendi

23.08.2022 14:30
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan tepki çeken paylaşım! Oğluna defalarca sidikli diye seslendi

İşte Benim Stilim adlı yarışma programı ile ünlenen Nazlı Hamarat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Hamarat, oğlunu "Sidikli uyan, çünkü sen hala altına yapıyorsun" sözleriyle uyandırmaya çalıştı.

Sosyal medya fenomeni Nazlı Hamarat ile iş insanı Gaffar Aydın'ın 2018 yılında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çift daha sonra ayrıldı.

BİNLERCE KİŞİYLE PAYLAŞTI

Oğlunun velayetini alan İşte Benim Stilim'in yarışmacısı tepki çeken bir olayla daha gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl 3 yaşındaki oğluna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan Hamarat, sosyal medya hesabından oğlunu uyandırdığı anların görüntüsünü paylaştı. Hamarat uyanmayan oğluna bir anda "Sabah güneşi sidikliye vurur. Çünkü sen hala altına yapıyorsun, bez var altında" demeye başladı.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan tepki çeken paylaşım! Oğluna defalarca sidikli diye seslendi

OĞLUNA SESLENME ŞEKLİ TEPKİ ÇEKTİ

Hamarat'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Çoğu kişi Hamarat'ı oğlunun özelini binlerce kişiyle paylaşmasının doğru olmadığını söyleyerek ağır şekilde eleştirdi.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan tepki çeken paylaşım! Oğluna defalarca sidikli diye seslendi
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan tepki çeken paylaşım! Oğluna defalarca sidikli diye seslendi
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan tepki çeken paylaşım! Oğluna defalarca sidikli diye seslendi
YORUMLAR
500

Nazlı Hamarat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan tepki çeken paylaşım! Oğluna defalarca sidikli diye seslendi - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Russell Crowe'dan takipçilerine 'Türkiye' çağrısı: Gitmek için plan yapın
14:13 Bakan Vahit Kirişci'den vatandaşı ilgilendiren önemli açıklama: Tarım Kredi ürünleri zincir marketlerde de satılacak
14:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz çağrı! Ekonomideki son gelişmeler ele alınacak
13:56 Fatih Terim belgeselinin çıkış tarihi belli oldu! Netflix'te yayınlanacak
13:49 Galatasaray, Milan'ın sol beki Toure için gaza bastı! Bonservisi için 2,5 milyon euro teklif edildi
13:41 Muğla Valiliği, Milyon Fest Fethiye'yi iptal etti! CHP'li belediye başkanı çılgına döndü
13:33 Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam açıklaması: Şu anda gündemimizde yok, aralık ayında tekrar masaya yatıracağız
13:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım
13:29 Kadın mahkumları hamile bırakan trans birey, erkek hapishanesine gönderilince cinsel organını kesmeye çalıştı
14:04 CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 14:30:33. #1.13#
SON DAKİKA: İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan tepki çeken paylaşım! Oğluna defalarca sidikli diye seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement