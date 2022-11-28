Konya'daki barınakta köpeğe işkence edilmesine tepki gösteren Tarkan'dan hakkındaki eleştirilere cevap: Beni bilen iyi bilir, o da bana yeter - Son Dakika
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Konya'daki barınakta köpeğe işkence edilmesine tepki gösteren Tarkan'dan hakkındaki eleştirilere cevap: Beni bilen iyi bilir, o da bana yeter

28.11.2022 12:00

Şarkıcı Tarkan, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğe işkence edilmesine yaptığı paylaşımla sert tepki göstermişti. Paylaşımının altında İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya sessiz kaldığı ileri sürülerek eleştirilen Tarkan, yeni bir paylaşımda bulunarak, "Ben beni bilirim. Beni bilen de iyi bilir. O da bana yeter. Susarım o yüzden" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğugörüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İnfial yaratan görüntülere Tarkan da sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"YETKİLİLER 3 MAYMUNU OYNUYOR"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşananların hesabının sorulması gerektiğini belirten Tarkan, "İzleyemedim üzüntümden bu korkunç görüntüleri. Bu nasıl bir caniliktir ve bu caniliğe tanık olanlar ne vicdansızdır ki bir dur demez, önüne geçmezler bunun. İnsanlığımdan bir daha utandım. Hesabı sorulmalı bunun, cezası verilmeli hayvanlara işkence yapan bu canilerin. Gerçi hep diyoruz bunları ama o sözüm ona yetkililer 3 maymunu oynuyorlar hep. Bilsinler ki, onlar da bu caniler kadar suçlular kayıtsız kaldıkları için" dedi.

İstiklal'deki patlamaya sessiz kalıp Konya'daki katliama tepki gösteren Tarkan'dan eleştirilere cevap

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım paylaşımından dolayı Tarkan'a destek olurken bir kısım da " İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya neden sessiz kaldın" yorumunu yaptı.

İstiklal'deki patlamaya sessiz kalıp Konya'daki katliama tepki gösteren Tarkan'dan eleştirilere cevap

TARKAN'DAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Tarkan, "Söz gümüşse sükut altındır. Ben beni bilirim. Beni bilen de iyi bilir. O da bana yeter. Susarım o yüzden. Ha, ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz" ifadelerini kullandı.

İstiklal'deki patlamaya sessiz kalıp Konya'daki katliama tepki gösteren Tarkan'dan eleştirilere cevap
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Son Dakika Magazin Konya'daki barınakta köpeğe işkence edilmesine tepki gösteren Tarkan'dan hakkındaki eleştirilere cevap: Beni bilen iyi bilir, o da bana yeter - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'daki barınakta köpeğe işkence edilmesine tepki gösteren Tarkan'dan hakkındaki eleştirilere cevap: Beni bilen iyi bilir, o da bana yeter - Son Dakika
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