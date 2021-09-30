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İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı - Son Dakika

İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı

30.09.2021 16:52
İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı, System.String[]

ARALARINDA ÖYLE BÜYÜK FARKLAR VAR Kİ!Bu iki çift, Prens Harry ile eşi Meghan Markle ve Prens William ile eşi Kate Middleton. Uzun süredir aralarında "kara kedi dolaşan" bu iki çift arasında ilk bakışta bile görülen bariz farklılıklar var.

ARALARINDA ÖYLE BÜYÜK FARKLAR VAR Kİ!

Bu iki çift, Prens Harry ile eşi Meghan Markle ve Prens William ile eşi Kate Middleton. Uzun süredir aralarında "kara kedi dolaşan" bu iki çift arasında ilk bakışta bile görülen bariz farklılıklar var. Çok uzun bir flörtün hatta araya giren iki ayrılığın ardından 10 yıl önce evlenen ve birlikte üç çocuk büyüten William ve Kate ile kısa bir ilişkinin ardından sadece üç yıllık evli olan Harry ile Meghan'ın birbirlerine yaklaşımları elbette farklı. Bu fark, kamuoyu karşısına çıktıkları etkinliklerde de bariz şekilde ortaya dökülüyor zaten.

İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı

VÜCUT DİLLERİNİ YORUMLADI

Bu hafta içinde biri ABD'de, diğeri İngiltere'de katıldıkları etkinliklerde ilgi odağı olan iki çiftin vücut dilleri arasındaki fark ve buradan yola çıkarak nasıl bir ilişki yaşadıkları bir kez daha masaya yatırıldı. Bu kez William ile Kate ve Harry ile Meghan'ın toplum içindeki davranışlarını inceleyip nasıl bir ilişki yaşıyor olabileceklerini masaya yatıran ise Believeinbruce adlı internet sitesiyle tanınan vücut dili uzmanı.

İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı

BİRİ DESTEKLEYİCİ, DİĞERİ İTAATKAR

Sitesindeki takma ismiyle tanınan Believingbruce, iki çiftin ilişkileri arasında gerçekten çok büyük farklar olduğunu vurguladı. Her iki çiftin de sözsüz iletişimlerine odaklanan vücut dili uzmanı Believingbruce "Kate ile William arasında destekleyici bir iletişim olduğunu, buna karşılık Harry ile Meghan arasında bir tür "itaat" ilişkisi bulunduğunu savundu.

İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı

BİRBİRLERİNİ CESARETLENDİRİYORLAR

Kate ile William'ın vücut dillerinde, davranışlarında çarpıcı bir benzerlik olduğunu belirten Believingbruce, bunu da "Yansıtma" diyerek nitelendirdi. Believingbruce "Her ikisi de küçük ve yumuşak dokunuşlarla, aşağıya yönelen bakışlarıyla, ilgi odağı olma konusunda birbirlerini cesaretlendiriyor. Yine aynı şekilde, bir konuşma sırasında liderliği alma konusunda da destek oluyorlar" dedi. Believingbruce, vücut dillerine bakarak, Kate ile William arasında "ortak" bir ilişki olduğunu savundu.

İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı

"MEGHAN'DAN İZİN ÇIKSIN BAKIŞI"

Harry ve Meghan'ın vücut dilinin ise bunun tam tamına zıttı olduğunu belirtti. Harry'nin, Meghan'a karşı "itaatkar" davranışlar sergilediğini söyledi Believingbruce. "William, karısı Kate'ı kısa süreli bakışlar atarken Harry daha uzun süreli, sanki ondan "yeşil ışık yaktığını" gösteren bir hareket bekleyerek bakıyor" diye konuştu. Harry'nin bu şekilde, herhangi bir şey yapmak için Meghan'dan izin çıktığı hissine kapıldığını ileri sürdü.

İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı

UZATILMIŞ OKŞAMA

Believingbruce, William ile Kate'in birbirlerine yönelik hafif dokunuşlarının yerini Harry ile Meghan'da ise "uzatılmış bir okşamanın" aldığını söyledi. Buna örnek olarak Meghan'ın elini Harry'nin sırtına koymasını ve uzun süre orada tutmasını gösterdi. Vücut dili uzmanı bu hareketin de kontrolü elinde tutan kişinin Meghan olduğunu gözler önüne serdiğini belirtti.

İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı

'BUNA KATILIYORSUN, DEĞİL Mİ HARRY?'

Believingbruce "Bu durum genellikle Meghan bir şey söylemek üzereyken ya da bir şey söyleyip bitirdiğinde, avucunun sert hareketiyle Harry'yi de bu duruma uymaya çağırdığında görülüyor" dedi. Vücut dili uzmanı Believingbruce, bu hareketin Oprah Winfrey röportajında da sık sık tekrarlandığını vurguladı. Markle'ın bu şekilde sanki sözcüklere ihtiyaç duymadan "Evet Harry, buna katılıyorsun, değil mi Harry" dediğini ileri sürdü.

İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı

BİRİ YETİŞKİN, DİĞERİ EBEVEYN- ÇOCUK İLİŞKİSİ

Vücut dili uzmanı, iki çiftin ilişkisini özetlerken de William ile Kate'in ilişkisini "bir yetişkin ilişkisi" Harry ile Meghan'ın ilişkisini de " ebeveyn- çocuk ilişkisi" olarak nitelendirdi.

İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı
İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı

Kate Middleton, Prens William, Meghan Markle, Prens Harry, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: William ile Harry'nin evlilikleri masaya yatırıldı - Son Dakika
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