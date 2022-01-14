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İzzet Yıldızhan isyan etti! RTÜK Başkanı'na seslendi - Son Dakika

İzzet Yıldızhan isyan etti! RTÜK Başkanı'na seslendi

14.01.2022 15:15
İzzet Yıldızhan isyan etti! RTÜK Başkanı'na seslendi

Usta sanatçı İzzet Yıldızhan, "Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar" diyerek bazı sanatçılara gönderme yapmıştı. Sosyal medyada hakaretlere maruz kalan Yıldızhan, sessizliğini bozdu. "Şahsıma ve aileme hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlatıldı" diyen ünlü sanatçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e seslendi. İşte detaylar...

Gülşen ve Hadise'nin sahne kostümlerinin çok konuşulmasıyla ilgili konuşan İzzet Yıldızhan, "Her sanatçının yaşam biçimi var saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Sahneye külotla da çıkmasınlar bir zahmet. Sahne adabı denilen bir gerçek var" demişti.

İzzet Yıldızhan'ın bu sözleri kimi çevreleri rahatsız etti.

Sosyal medyada lince uğrayan Yıldızhan, sessizliğini bozdu.

YILDIZHAN, RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN'E SESLENDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldızhan, "Bazı kadın meslektaşlarımın sahne kostümlerine ilişkin hakaret içermeyen görüşlerimi paylaşmıştım. Ancak bazı TV kanallarında mesleği gazetecilik olmayan kişilerin fütursuz ve mesnetsiz suçlamalarına maruz kaldım.

Reyting uğruna kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Hak etmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bu konuda şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve aşağılama içeren haber ve yorumlara karşı hukuki süreci başlattığımı söylemek isterim" dedi.

"AİLEM ÇOK SIKILDI VE ÜZÜLDÜ"

Sözlerini sürdüren Yıldızhan, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve değerli üyelerine sesleniyorum. Kimse, insanlara kolayca bu kadar hakaret etmemeli. Benim aileme ve anneme hakaret ediyorlar. Ailem çok sıkıldı ve üzüldü. Gazetecilik bu mu? Benim hakkımı savunmanız gerekiyor. Lütfen gereğini yapın Sayın RTÜK Başkanı ve değerli üyeleri..." ifadelerini kullandı.

İŞTE İZZET YILDIZHAN'IN AÇIKLAMASI

İZZET YILDIZHAN'IN GÖRÜNTÜLÜ AÇIKLAMASI

https://www.instagram.com/tv/CYtTZdgqSoj/?utm_medium=copy_link

İzzet Yıldızhan isyan etti! RTÜK Başkanı'na seslendi
İzzet Yıldızhan isyan etti! RTÜK Başkanı'na seslendi
İzzet Yıldızhan isyan etti! RTÜK Başkanı'na seslendi
İzzet Yıldızhan isyan etti! RTÜK Başkanı'na seslendi

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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, İzzet Yıldızhan, Ebubekir Şahin, Hakaret, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan isyan etti! RTÜK Başkanı'na seslendi - Son Dakika Magazin


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