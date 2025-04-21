Jennifer Lopez\'in Arabistan konseri ülkeyi karıştırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da düzenlenen Formula 1 Grand Prix etkinliğine katılarak yarışçılarla bir araya geldi ve sahne aldı. Ancak gecenin ardından gündem, sadece müzik ve hızdan ibaret değildi. Ancak konserin, İslam dünyasının kalbi olarak kabul edilen Mescid-i Haram'a yalnızca 80 kilometre mesafede gerçekleşmesi, kısa sürede büyük tepki topladı.

AYKIRI BULUNULDU

Cidde'de gerçekleştirilen etkinlikte Lopez'in görkemli sahne şovu ve dans performansları seyircilerden yoğun ilgi görse de, sosyal medya kullanıcıları ve Arap basını bu gösteriyi "dini değerlere aykırı" buldu Etkinliğin, Mekke'ye olan coğrafi yakınlığı, tartışmaların merkezinde yer aldı. Arap medyasında birçok köşe yazarı ve sosyal medya kullanıcısı, konseri "İslam'a hakaret" olarak nitelendirirken, bazı yorumcular da ülkenin dini ve toplumsal hassasiyetlerine ters düştüğünü dile getirdi.

EĞLENCE ETKİNLİKLERİNE BÜYÜK YATIRIM YAPILIYOR

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğinde son yıllarda kapsamlı sosyal ve kültürel reformlara imza atıyor.

Ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtarıp çeşitlendirme hedefiyle yola çıkan Riyad yönetimi, turizm ve eğlence sektörüne büyük yatırımlar yapıyor. Ancak bu tarz etkinlikler, ülke içinde ve dışında hâlâ gelenek ile modernleşme arasındaki çizgide tartışma yaratmaya devam ediyor.