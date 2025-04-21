Jennifer Lopez'in Arabistan konseri ülkeyi karıştırdı - Son Dakika
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Jennifer Lopez'in Arabistan konseri ülkeyi karıştırdı

Jennifer Lopez\'in Arabistan konseri ülkeyi karıştırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Suudi Arabistan'daki Formula 1 Grand Prix etkinliğinde sahne aldı. Ancak konserin, Mescid-i Haram'a yalnızca 80 kilometre mesafede gerçekleşmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Gösterişli sahne şovu ve danslarıyla ilgi gören konser, Arap basınında ve sosyal medya kullanıcıları arasında dini değerlere aykırı bulunarak eleştirildi.

21.04.2025 17:22
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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da düzenlenen Formula 1 Grand Prix etkinliğine katılarak yarışçılarla bir araya geldi ve sahne aldı. Ancak gecenin ardından gündem, sadece müzik ve hızdan ibaret değildi. Ancak konserin, İslam dünyasının kalbi olarak kabul edilen Mescid-i Haram'a yalnızca 80 kilometre mesafede gerçekleşmesi, kısa sürede büyük tepki topladı.

Jennifer Lopez'in Arabistan konseri ülkeyi karıştırdı

AYKIRI BULUNULDU

Cidde'de gerçekleştirilen etkinlikte Lopez'in görkemli sahne şovu ve dans performansları seyircilerden yoğun ilgi görse de, sosyal medya kullanıcıları ve Arap basını bu gösteriyi "dini değerlere aykırı" buldu Etkinliğin, Mekke'ye olan coğrafi yakınlığı, tartışmaların merkezinde yer aldı. Arap medyasında birçok köşe yazarı ve sosyal medya kullanıcısı, konseri "İslam'a hakaret" olarak nitelendirirken, bazı yorumcular da ülkenin dini ve toplumsal hassasiyetlerine ters düştüğünü dile getirdi.

Jennifer Lopez'in Arabistan konseri ülkeyi karıştırdı

EĞLENCE ETKİNLİKLERİNE BÜYÜK YATIRIM YAPILIYOR

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğinde son yıllarda kapsamlı sosyal ve kültürel reformlara imza atıyor.

Jennifer Lopez'in Arabistan konseri ülkeyi karıştırdı

Ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtarıp çeşitlendirme hedefiyle yola çıkan Riyad yönetimi, turizm ve eğlence sektörüne büyük yatırımlar yapıyor. Ancak bu tarz etkinlikler, ülke içinde ve dışında hâlâ gelenek ile modernleşme arasındaki çizgide tartışma yaratmaya devam ediyor.

Jennifer Lopez'in Arabistan konseri ülkeyi karıştırdı
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Son Dakika Magazin Jennifer Lopez'in Arabistan konseri ülkeyi karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Mevlüt Sarioğlu:
    ARABİSTANI MÜSLÜMAN LİDER YÖNETSE BÖYLE OLMAZDI DEMEKKİ ZINDIKLAR KABENİN BULUNDUĞU ÜLKEYİ İŞGAL ETMİŞ VE HEMDE ADIM ADIM KABEYE YAKLAŞIYORLAR EYYY KAHHAR SIFATI OLAN RABBİMİZ SENİN MEKANINI İŞGALE GELEN ZALİM MÜNAFIKLARI KAHREYLE 247 30 Yanıtla
  • kaan3616:
    suudilerinde çivisi çıktı.para şımartti bunlari 224 21 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    kara çarşafla konser verecek değil ya . çağırmasalardı 139 98 Yanıtla
  • Mehmet Erkut:
    Kafir yönetim 166 22 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Ebu celili torunları 111 17 Yanıtla
  • Sedat Mert:
    Reis cezayı keser panik yok 29 74 Yanıtla
  • Halis demir:
    yöneten prensler yahudi ne beklenirki şu filistindeki zulme bir laf edemeyen abd uşağı olmuş durumdalar maalesef mekke işgal altında. 89 11 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Bi zâlim-i haccâc gerek, âlem-i İslama. 84 13 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Kurban olsun onlar dini degerlere vahabi zihniyeti ne olacak 65 14 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    sudilerin kendi halkından da iş yok baştaki kâfire karşı tık Yok Allah bunları çok ağır bir şekilde cezalandiracak 53 8 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Haçlı seferleri silahla olmayınca kadınları öne atarak dinimizi zedeliyorlar.ama maalesef bunu sanat olarak yorumlayacak çok aklı kıt insanımız var.kültürümüz yok ediliyor anlayan var mı acaba . yozlaşma o kadar hızlandı ki yarın savaş çıksa savaşacak nesil olmayacak.... 40 9 Yanıtla
  • Timur Aksoy:
    Tövbe estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah 34 10 Yanıtla
  • hüseyin yılmaz:
    Kral bozuntularının canı cehenneme 36 5 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    magara adamlari insan olamazsınız siz 25 10 Yanıtla
  • 29082908:
    80 km mi, bu nasıl bir haber nasıl bir algı yaratmaya çalışıyorsunuz. 9 17 Yanıtla
  • Mutlu Deveci:
    Yazıklar olsun size Efendimiz (SAV) a hiçmi saygınız kalmadı. 20 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    arabıstanın 1900 lu yıllarda kımın yonetımıne gectıgını hala bılmeyen mı varkı nıye sasırdınız 19 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ne güzel onlarda gizli yapıyordu, artık gizlemiyorlar.. 5 14 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    araplar anladı petrol bitiyor sefalet geliyor,böyle böyle turist çekecekler 13 3 Yanıtla
  • Şükrü null:
    Ebu cehilin, günümüz versiyonu srfsz Selman 13 2 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    cemil moroğlu oe yapma 7 5 Yanıtla
  • Ahmet Topaloglu:
    Ebu Cehil ve onun yolunda gidenlerin er yada geç sonu belli. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Jennifer Lopez'in Arabistan konseri ülkeyi karıştırdı - Son Dakika
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