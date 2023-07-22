Otel odasında intihar girişiminde bulunduğu söylenen Johnny Depp'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi

Otel odasında intihar girişiminde bulunduğu söylenen Johnny Depp'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

22.07.2023 10:55

Johnny Depp, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kaldığı otel odasında baygın halde bulundu. Yüksek dozda uyuşturucu madde kullandığı ve intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen ünlü isimle ilgili müzik grubu Hollywood Vampires tarafından yapılan açıklamada sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Grup üyeleri, önümüzdeki günlerde Polonya, Almanya ve ABD'de konserlerine devam edeceklerini duyurdu.

Johnny Depp, müzik grubu Hollywood Vampires birlikte konser için gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kaldığı otel odasında baygın halde bulundu. Yüksek dozda uyuşturucu madde kullandığı ve intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen ünlü isimle ilgili beklenen haber geldi. Müzik grubundan yapılan açıklama herkesi sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

"TÜM GRUP ÜYELERİ SAĞLIKLI"

Macaristan basınına yansıyan haberlere göre; Johnny Depp'in aşırı dozda uyuşturucu ya da alkol nedeniyle bilincini kaybettiği iddia edildi. Kısa sürede dünya basınında geniş yankı uyandıran haberin ardından Hollywood Vampires grubunun sosyal medya hesabından ilk açıklama geldi. Grubun hesabından yapılan paylaşımda "Tüm grup üyelerinin güvende ve sağlıklı olduğundan emin olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde sizi Polonya, Almanya ve ABD'de görmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.

Grubun hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise "Bu gece Polonya'nın Slupsk kentindeki Festiwal Legend Rocka'da yükseliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
İntihara kalkıştığı konuşuluyor! Johnny Depp otel odasında baygın halde bulundu İntihara kalkıştığı konuşuluyor! Johnny Depp otel odasında baygın halde bulundu

Johnny Depp, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Otel odasında intihar girişiminde bulunduğu söylenen Johnny Depp'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Bakan Kacır: 2023 yılında 23 binden fazla TOGG yollarda olacak
11:12 Trafikteki TOGG sayısını açıklayan Bakan Kacır, yeni model için de tarih verdi
11:09 Bakanlık'tan amatör şubeler kararı! Futbolculardan kesilen vergiler, altyapı için kullanılacak
11:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Futbolculardan kesilen vergiler altyapı için kullanılacak
11:02 Konser verdiği esnada üzerinde yürüyen çekirgeyi fark etmeyen Zara, büyük şok yaşadı
10:57 Konserde ilginç anlar! Üzerinde yürüyen çekirgeyi fark etmeyen Zara neye uğradığını şaşırdı
10:51 Antalya'da 3 katlı otel cayır cayır yandı! 2 turist odada ölü bulundu, 12 kişi yaralandı
10:45 Antalya'da 3 katlı otelde yangın: 2 turist odada ölü bulundu, 12 yaralı var
10:37 Otel odasında intihar girişiminde bulunduğu söylenen Johnny Depp'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
10:33 Otel odasında baygın halde bulunan Johnny Depp'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Güvende ve sağlıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2023 11:25:43. #1.11#
SON DAKİKA: Otel odasında intihar girişiminde bulunduğu söylenen Johnny Depp'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement