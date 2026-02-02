Justin Bieber'ın Grammy'deki kıyafeti tartışma yarattı - Son Dakika
Justin Bieber'ın Grammy'deki kıyafeti tartışma yarattı

02.02.2026 21:37  Güncelleme: 22:00
2026 Grammy Ödülleri'nde sahneye çıkan Justin Bieber'ın kıyafet tercihi sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Ünlü şarkıcı, sahneye sadece şort ve çorapla çıktı.

Los Angeles'ta düzenlenen 2026 Grammy Ödülleri töreninde, ünlü şarkıcı Justin Bieber, uzun bir aradan sonra sahneye dönerek hayranlarını hem müzik performansıyla hem de kıyafetiyle şaşırttı. Crypto.com Arena'daki törende Bieber'ın sahneye gömleksiz çıkıp yalnızca şort ve çorapla "Yukon" şarkısını söylemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ŞORT VE ÇORAPLA SAHNEDE

31 yaşındaki pop yıldızı, Grammy sahnesinde minimalist bir görünümle performans sergiledi. Justin Bieber, sadece lavanta rengi ipek boksör şort ve siyah çorap ile sahnedeydi; üst kısmı çıplaktı ve dövmeleri görülebiliyordu.

Bu sade sunum, performansın duygusal etkisini güçlendirmek amacıyla tercih edildiği gibi, müzikseverler tarafından "samimi ve kırılgan" olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYA ANINDA TEPKİ VERDİ

Bieber'ın performansı sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar "samimi ve etkileyici" yorumunu yaparken,

Diğerleri, "Grammy gibi prestijli bir sahnede böyle bir kıyafet olur mu?" şeklinde eleştirel tepkiler verdi.

Bazı paylaşımlarda hayranlar mizahi yaklaşımlar da sergiledi; hatta kıyafet tercihi üzerine internet mizahı şekillendi.

Bieber'ın sahnedeki minimalist performansı, yalnızca giyim tercihiyle değil aynı zamanda sahne düzeninin sadeliğiyle de dikkat çekti. Üzerinde sadece gitarı ve canlı loop kullanarak "Yukon" adlı parçasını seslendirdi.

4 DALDA ADAY GÖSTERİLDİ

Bu performans, Bieber'ın 2022'den bu yana ilk Grammy sahnesiydi. Ünlü şarkıcı bu yıl;

Yılın Albümü

En İyi Pop Vokal Albüm

En İyi Pop Solo Performans

En İyi R&B Performansı olmak üzere 4 dalda aday gösterilmişti.

