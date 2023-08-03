Kafalar Grubu Üyesi Çalışanını Kamuoyu Önünde Kovdu - Son Dakika
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Kafalar Grubu Üyesi Çalışanını Kamuoyu Önünde Kovdu

03.08.2023 16:56

Türkiye'nin en çok takip edilen kanallarından biri olan Kafalar grubu üyeleri, bir çalışanını binlerce kişinin gözü önünde kovdu. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken ekibe gelen tepkiler ise çok sert oldu. Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in yönettiği Kafalar Youtube kanalında skandala imza atıldı. 'Gürcistan'da 100 Lari ile bir gün geçirmek' adlı yayınladıkları son videoda ekibin kurucuları arasında yer alan Atakan Özyurt'un gergin tavırları herkesi rahatsız etti. Yemek yedikleri bir restoranda hesabı ödemeden kalktığı görülen Özyurt, çalışanının o gittikten sonra onun yerine para ödemesine sinirlendi. 'Sen benim paramı mı verdin?' diye çalışanını sorguya çektiği görülen Özyurt, 'Sen derhal İstanbul'a dönüyorsun. Paralarımı ver' demesi tepki topladı.

Türkiye'nin en çok takip edilen kanallarından biri olan Kafalar grup üyeleri, bir çalışanını binlerce kişinin gözü önünde kovdu. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken ekibe gelen tepkiler ise çok sert.

GERGİN TAVIRLARI RAHATSIZ ETTİ

Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in yönettiği Kafalar Youtube kanalında skandala imza atıldı. " Gürcistan'da 100 Lari ile bir gün geçirmek" adlı yayınladıkları son videoda ekibin kurucuları arasında yer alan Atakan Özyurt'un gergin tavırları herkesi rahatsız etti.

ÇALIŞANINA SİNİRLENDİ

Yemek yedikleri bir restoranda hesabı ödemeden kalktığı görülen Özyurt, çalışanının o gittikten sonra onun yerine para ödemesine sinirlendi.

"SEN DERHAL İSTANBUL' A DÖNÜYORSUN"

"Sen benim paramı mı verdin?" diye çalışanını sorguya çektiği görülen Özyurt, "Sen derhal İstanbul'a dönüyorsun. Paralarımı ver" demesi tepki topladı. Birçok kişi ekibe tepki gösterirken bazıları olayın kurgu da olsa bir insanı yüzlerce kişinin önünde rencide etmenin yanlış olduğunu ileri sürdü.

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Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Magazin, Son Dakika

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