Kanser tedavisi gören Tanyeli, Milano Fashion Week'te podyuma çıktı - Son Dakika

Kanser tedavisi gören Tanyeli, Milano Fashion Week'te podyuma çıktı

Son Güncelleme: 24.09.2023 15:07

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sıfıra vurdurduğu saçıyla tüm kanser hastalarına moral olmak ve kansere dikkat çekmek için Milano Fashion Week'te podyuma çıktı. Tanyeli, İtalyan basınının ilgi odağı oldu.

Bir süre önce pankreas kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi gören oryantal Tanyeli, dünyanın en önemli moda organizasyonu olan Milano Fashion Week'te podyuma çıktı. Tüm kanser hastalarına moral olmak ve kansere dikkat çekmek için podyumda yürüyen ünlü oryantal dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

KANSERE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PODYUMDA YÜRÜDÜ

Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli,tüm kanser hastalarına moral olmak ve kansere dikkat çekmek için özel tasarlanan kırmızı özel kostüm ile Uluslararası 6. Moda haftası olan Milano Fashion Week'te podyuma çıktı.

Kanser tedavisi gören Tanyeli, Milano Fashion Week'te podyuma çıktı

ALKIŞ VE TEZAHÜRAT ALDI

Poyumda yürürken kapüşonun çıkardığı an kazıttığı saçlarıyla podyumda boy gösteren Tanyeli, İtalyanlardan büyük tezahürat ve alkış aldı.

Kanser tedavisi gören Tanyeli, Milano Fashion Week'te podyuma çıktı

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Tanyeli İtalyan medyasına Lady Diana, Maradona, Madonna,Prenses Margaret, Morgan Freeman gibi dünyaca ünlü isimlere dans eden Türkiye'nin Dünyaca ünlü dans sanatçısı olarak lanse edildi.

Kanser tedavisi gören Tanyeli, Milano Fashion Week'te podyuma çıktı
Kanser tedavisi gören Tanyeli, Milano Fashion Week'te podyuma çıktı

Tanyeli, Milano, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanser tedavisi gören Tanyeli, Milano Fashion Week'te podyuma çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören Tanyeli, Milano Fashion Week'te podyuma çıktı - Son Dakika
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