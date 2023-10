Kanserle savaşan Bahar Öztan, sevenlerinden dua istedi

Daha önce 3 kez kanseri yenen ve şimdilerde kolon kanseriyle mücadele eden Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Bahar Öztan, 2. kez ameliyat oldu. Hastaneden bir video yayınlayarak son durumundan bahseden Öztan, sevenlerinden dua beklediğini söyledi.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR, DUALARINIZ İYİ GELDİ"

Geçtiğimiz hafta ameliyat olacağını duyuran ve sonrasında hastaneye yatırılan Bahar Öztan, iki kez ameliyat oldu. Hasta yatağından yayınladığı videoda günlerdir yaşadıklarından bahseden usta isim, "Herkese merhaba, bu videoyu size çok daha önce çekmek isterdim ama ikinci bir ameliyat daha geçirdiğim için dolayısıyla tekrar başa döndük. Neyse ki şu anda çok şükür iyiyim. Bundan önceki günler halim yoktu. Telefonu dahi elime alamamıştım. Her şey yolunda gayet güzel gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Oğlumu, erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, sevdiklerimi, sevenlerimi, hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin her şey yolunda. İnşallah daha da iyi olacak. Hala hastanedeyim. Kısa bir zaman sonra mutlaka çıkarım. Size kucak dolusu sevgiler. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum" dedi. Oyuncu videosunu da "Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum, her daim dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiyle kalın" notuyla yayınladı.

Bahar Öztan'ın paylaşımına Yılmaz Morgül, Yeşim Salkım ve Safiye Soyman gibi isimlerden destek yorumu geldi.