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Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı - Son Dakika

Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı

12.11.2021 11:28

Kardeşlerim dizisinde Harika karakteriyle hayat veren Gözde Türker'in annesi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Türker annesinin son olarak Baht Oyunu dizisinde rol alan Funda İlhan olduğu öğrenildi.

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Halit Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy'un paylaştığı Kardeşlerim dizisi oyuncularından Gözde Türker'le ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

ANNESİ DE OYUNCU ÇIKTI

Dizideki Harika rolüyle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Gözde Türker'in annesinin ünlü oyuncu olduğu öğrenildi. Türker, birçok dizide rol almış olan tiyatro oyuncusu Funda İlhan'ın kızı.

Kardeşlerim dizisinde oynayan Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı

İlhan, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinde Belma karakterine hayat veriyordu. Anne ve kızın birbirine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Kardeşlerim dizisinde oynayan Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı

GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

Gözde Türker, 17 Eylül 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, Blacklist oyuncularından biridir. Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu, burada dizinin 4.sezonunda 17 bölümde yer aldı.

Ardından 2016 yılında İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde Melis Sayguner karakterini oynadı. 2018 yılında Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin gibi isimlerin başrolünde olduğu dizide Ülfet karakterinin gençliğine hayat verdi. Gözde Türker, uzun bir süredir nişanlı olduğu Anıl Güler ile beraber 24 Temmuz tarihinde nikah masasına oturdu.

Kardeşlerim dizisinde oynayan Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı
Kardeşlerim dizisinde oynayan Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı
Kardeşlerim dizisinde oynayan Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı
Kardeşlerim dizisinde oynayan Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı

Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı

Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı, Funda İlhan, Baht Oyunu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı - Son Dakika
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