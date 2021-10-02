Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum

FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında yaşananlar hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. Samsun'da yaşayan Celal Bilgin isimli genç, internet üzerinden tanışarak kısa süre içerisinde evlendiği Güldeniz Bilgin'in hareketlerinden şüphelenmeye başladı.

ÇOCUKLARI İÇİN DNA TESTİ YAPILMASINI İSTEDİ

Sosyal medya hesapları üzerinden cinsel içerikli videoları izlemeye başlayan Celal Bilgin, bir videoda eşini gördü. Vücudundaki ameliyat izlerinden eşini tanıyan Celal Bilgin, bunun üzerine çocukları için DNA testi yapılmasını istedi. Celal Bilgin'in annesi, kaçarak evlenen çocuklarıyla ilgili yaşananları anlattı. Evlilik öncesi Güldeniz Bilgin ile Celal Bilgin'in birliktelik yaşadığını öğrendiğini anlatan anne, gelinin kendi elleriyle yıkadığını söyledi.

ANNE ZEYNEP BİLGİN: YAPMIŞ BİR CAHİLLİK

Geçmişte yaşananların üzerine sünger çeken anne ise genç çiftin mutlu olması için elinden geleni yaptı. Anne Zeynep Bilgin, "Cahil ya. Banyo yaptırdım.. Bak yavrum dedim, sen bir şeyler bilmiyordun dedim. Kızım dedim naptınız.. Yapmış bir cahillik, yuvalarını dağıtmasınlar. Daha küçük bunlar cahiller" ifadelerini kullandı.

"EŞİMİ GERİ KABUL EDERİM"

Celal Bilgin ise, "Birinciye olmuş, ikinciye gider bir daha kabul ederim. Niye? Sonuçta ortada çocuğum var. Bir defa çıktı, ikinciye birdaha kabul ediyorum bak" dedi.