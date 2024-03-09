Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı

Son olarak Camdaki Kız dizisinde rol alan karnı burnunda hamile Burcu Biricik, Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğinde podyuma çıktı.
2014 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik şimdilerde 5,5 aylık hamile. Davete kırmızı uzun elbisesiyle katılan Biricik, göbek kısmını da açıkta bıraktı. Büyüyen karnı ve eşiyle verdiği pozlarla dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden de tam not aldı. Biricik'in Instagram hesabından yayınladığı pozlarına nazar boncuğu ile "Hamilelik ve kıyafet çok yakışmış" yorumları yağdı.
Ocak ayında Nişantaşı'nda görüntülenen Burcu Biricik hamilelik müjdesini vererek, "Evde olmak ve dinlenmek huzur getirdi. Bir süre daha evdeyim, acelem yok. Hamileyim, bebitomuzu bekliyoruz bir süredir. 3,5 aylık oldu ve bir kızımız geliyor" demişti. Oyuncu bebeğinin isminin henüz belli olmadığını da söylemişti.
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Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'de düzenlenen bir medya konferansında, sosyal medyadaki toksik yapıyı eleştirerek çocuklarına hamileyken online zorbalığa maruz kaldığını söyledi. Markle, ruhsal sağlığını korumak için bu tarz yorumlardan uzak durduğunu belirtti.
Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'de düzenlenen bir medya konferansında, sosyal medyadaki toksik yapıyı eleştirerek çocuklarına hamileyken online zorbalığa maruz kaldığını açıkladı. Markle, ruhsal sağlığını korumak için bu tarz yorumlardan uzak durduğunu belirtti.
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümde oyun esnasında Yunus Emre önce Berna ile sonra da Hakan ile kavga ediyor. Yunus Emre, konseyde Acun Ilıcalı'nın ''Bu yarışmada eğer kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız'' demesinin ardından yayını terk ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel kadınlar günü konserinde Yörük kızı Fatoş Kadıoğlu ve Kemal Özgün sahne aldı. Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar gönüllerince eğlendi.
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurtlu kadınlar ile birlikte coşkuyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Programda sanatçı Gamze Abay sahne aldı ve kadınlar doyasıya eğlendi.
Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, kızı Melike İpek Yalova'nın oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını anlattı. Yalova, kızına verdiği öğütte, ekip tarafından rol verildiğinde para konusunda babalık görevini yapacağını söyledi. Ayrıca, kızının iş ahlakını ve yeteneklerini takdir ettiğini belirtti.
Babadağ Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Kadınlar Matinesi' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Babadağlı kadınlar müzik eşliğinde eğlendi ve hediyeler kazandı.
1997 ile 2001 yılları arasında Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, Ricky Latham ile ilişkisi sonucunda ilk bebeğini kucağına aldı.
Programına konuk aldığı Nazan Kesal'a "Umarım bu dizide kalır ve kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" dediği linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu. Yanlış anlaşıldığını belirten Düvenci "Kınadığınız kelimeler benim değil, sosyal medyada Nazan'a yapılan sınır aşan yorumlara aitti. Kadının kadına yaptığı zorbalıklardan biri gibi gösterilmeye çalışıldı. Nazan Kesal candır" dedi.
Kolera lakaplı rapçi Esen Güler, Melis Yaşar'ın konuğu olarak evlilik ve aşk konularında açıklamalarda bulundu. Evliliği sahte bir şey olarak nitelendiren Kolera, sevginin imza atmadan da yaşanabileceğini belirtti.
Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'in ölümünün ardından Seksenler dizisinin oyuncuları tarafından anma gecesi düzenlendi. Ancak Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, törene katılmak yerine Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına gitti.
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