Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı

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Son olarak Camdaki Kız dizisinde rol alan karnı burnunda hamile Burcu Biricik, Çağla Şıkel'in sunuculuğunu üstlendiği 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğinde podyuma çıktı.

KIZ BEBEKLERİ OLACAK

2014 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik şimdilerde 5,5 aylık hamile. Davete kırmızı uzun elbisesiyle katılan Biricik, göbek kısmını da açıkta bıraktı. Büyüyen karnı ve eşiyle verdiği pozlarla dikkat çeken oyuncu, takipçilerinden de tam not aldı. Biricik'in Instagram hesabından yayınladığı pozlarına nazar boncuğu ile "Hamilelik ve kıyafet çok yakışmış" yorumları yağdı.

Ocak ayında Nişantaşı'nda görüntülenen Burcu Biricik hamilelik müjdesini vererek, "Evde olmak ve dinlenmek huzur getirdi. Bir süre daha evdeyim, acelem yok. Hamileyim, bebitomuzu bekliyoruz bir süredir. 3,5 aylık oldu ve bir kızımız geliyor" demişti. Oyuncu bebeğinin isminin henüz belli olmadığını da söylemişti.