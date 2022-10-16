Oyuncu Dağhan Külegeç nişanlandı - Son Dakika
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Oyuncu Dağhan Külegeç nişanlandı

16.10.2022 15:44

Efsane dizi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı "Efe Kaygısız" karakteriyle tanınan Dağhan Külegeç, sevgilisi Tuğba Aytaş'la aile arasında yapılan törenle nişanlandı.

2000'li yılların en sevilen gençlik dizisi Kavak Yelleri ile hafızamıza kazınan oyuncu Dağhan Külegeç, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncu sevgilisi Tuğba Aytaş nişanlandı.

"ÇOK TATLI BİR KIZI İSTEDİK"

Çiftin nişan haberini Dağhan Külegeç'in oyuncu ve yazar olan annesi Ayşe Erbulak Özgürdal sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık 'resmi' olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" notu ile duyurdu.

Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç nişanlandı

"SÖZ, İSTEME, NİŞAN"

Ünlü oyuncu nişanlısıyla olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak üzerine "Söz, isteme, nişan" notunu düştü. Dağhan Külegeç, son olarak "Yeni gelin" dizisinde yer almıştı. Ünlü oyuncu bir dönem ise Survivor'da boy göstermişti.

Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç nişanlandı
Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç nişanlandı
Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç nişanlandı
Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç nişanlandı
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Dağhan Külegeç, Kavak Yelleri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Dağhan Külegeç nişanlandı - Son Dakika


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