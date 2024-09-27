Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı

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Galler Prensesi Kate, kemoterapi tedavisinin ardından ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı. Prenses, Londra'nın kuzeyindeki Sadler's Wells Tiyatrosu'nda İngiliz Ulusal Balesi'nin Giselle performansını gizlice izledi.

42 yaşındaki Prenses, iki saatlik matine gösterisini özel olarak izledikten sonra sosyal medya üzerinden sanatçılara ve yönetmenlere içten bir mesaj gönderdi. "En iyi haliyle yaratıcılık!" diyerek beğenisini ifade eden Kate, mesajını karakteristik 'C' imzasıyla sonlandırdı.

Bu sürpriz ziyaret, Kate'in kemoterapi tedavisinin bittiğini açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Prenses, tedavisinin sona ermesinden duyduğu rahatlığı daha önce dile getirmişti.

Kate'in baleye olan ilgisi uzun zamandır biliniyor. Üç çocuk annesi Prenses, daha önce kızı Charlotte'un da dans ve baleye olan sevgisinden bahsetmişti.

Bu etkinlik, Kate'in kraliyet görevlerine kademeli olarak geri dönüşünün bir işareti olarak görülüyor. Prenses, geçtiğimiz günlerde Windsor Kalesi'nde yıllık Noel konseri için hazırlık toplantısı düzenledi ve Erken Yaş projeleri için perde arkasında çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kate ve eşi Prens William yakın zamanda İskoçya'da görüntülendi. Çift, Balmoral Kalesi yakınlarındaki bir kilisede Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile birlikte ayine katıldı.

Prenses Kate, kansersiz bir yaşam sürdürmek için çaba gösterdiğini ve iyileşme sürecinin devam ettiğini belirtti. Önümüzdeki aylarda daha fazla halka açık etkinliğe katılmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Bu ziyaret, Prenses Kate'in sağlığına kavuştuğunun ve kraliyet görevlerine dönmeye hazır olduğunun işareti olarak yorumlanıyor. Halk ve medya, Prenses'in tam olarak iyileşmesini ve kraliyet görevlerine geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyor.