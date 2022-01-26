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Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler - Son Dakika

Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler

26.01.2022 11:10

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, karda iç çamaşırıyla poz verme akımına uydu. Yakın arkadaşlarıyla yarı çıplak şekilde karda poz veren Kerimcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma alev emojili yorumlar yağdı.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde karın üzerinde bikinili pozlar verdi. Modelin pozlarından sonra birçok ünlü isim de karın üzerinde yarı çıplak pozlar vermeye başladı. Bu isimlere sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Kerimcan Durmaz da uydu.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Kerimcan Durmaz, yakın arkadaşları Hakan Ürkmez ve Samet Liçina ile karın üzerinde yarı çıplak pozlar verdi. Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan Kerimcan karın üzerinde verdiği pozları "Dışarısı çok soğuk ama en sıcak biziz" notuyla paylaştı. Durmaz'ın kısa sürede 100 binden fazla beğeni alırken yorumlara da alev emojileri yağdı.

İşte Kerimcan Durmaz ve arkadaşlarının pozları...

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kerimcan Durmaz, Amelia Hamlin, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler - Son Dakika
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