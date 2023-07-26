Kevin Spacey İngiltere'de cinsel taciz suçlamalarından beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kevin Spacey İngiltere'de cinsel taciz suçlamalarından beraat etti

26.07.2023 20:12

ABD'li ünlü aktör Kevin Spacey, İngiltere'de kendisine yöneltilen 9 cinsel taciz suçlamasından beraat etti. Mahkeme, Spacey'i 2004 ile 2013 yılları arasında işlediği iddia edilen dokuz cinsel taciz suçlamasından aklayarak karar verdi. Spacey, daha önce ABD'de de cinsel taciz suçlamalarından beraat etmişti.

İngiltere'de 4 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan ABD'li aktör hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. Doğum gününde beraat kararını duyan Spacey, mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı.

İNGİLTERE'DE DE BERAAT ETTİ

İngiltere'de 2001-2013'te 4 erkeğe karşı cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Oscar ödüllü 64 yaşındaki aktör Spacey'nin, başkent Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesinde görülen davada, suçsuz olduğuna karar verildi.

Kevin Spacey İngiltere'de cinsel taciz suçlamalarından beraat etti

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Hakkında yöneltilen 12 cinsel suçlamanın tamamından aklanan Spacey, karar okunurken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve daha sonra menajeri ile hukuk ekibine sarılan Spacey, kararın açıklanmasından kısa süre sonra mahkeme salonundan ayrıldı. Kevin Spacey, bugün 64. yaş gününü kutluyor.

İLK OLARAK ABD'DE YARGILANMIŞTI

ABD'de 2017 yılında birçok kişinin yaşadıkları cinsel tacizleri anlatmaya başladığı #MeToo hareketinin ilk günlerinde ABD'li aktör Anthony Rapp, 1986 yılında 26 yaşında olan Spacey'nin New York'taki bir partide kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Spacey aleyhinde Eylül 2020'de dava açan Rapp, yaklaşık 40 milyon dolar tazminat talep etmişti. Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen davada, 5 erkek ve 6 kadından oluşan jüri, Anthony Rapp'in Spacey hakkındaki cinsel taciz iddialarını destekleyemediğine hükmetmişti.

Kevin Spacey İngiltere'de cinsel taciz suçlamalarından beraat etti

20'DEN FAZLA ERKEK CİNSEL TACİZLE SUÇLAMIŞTI

Spacey ayrıca, 2019 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla suçlanmış, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine dava düşürülmüştü. Spacey, "American Beauty" ve "The Usual Suspects" filmlerindeki performanslarıyla Oscar ödülüne layık görülmüştü. Ancak kariyeri, 20'den fazla erkeğin kendisini cinsel tacizle suçlamasıyla büyük ölçüde sona erdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Kevin Spacey, England, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kevin Spacey İngiltere'de cinsel taciz suçlamalarından beraat etti - Son Dakika


Son Dakika
21:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, ilk maçında gol attı
21:28 İlk maç ilk gol! Ran Kent, Fenerbahçe'ye "Merhaba"dedi
21:04 Son Dakika: Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına çekti
21:00 Son Dakika: Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına çekti
20:50 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Taraftarlardan Büyük Destek Geldi
20:45 Stadı inlettiler! Fenerbahçe taraftarından İsmail Kartal'a büyük destek
20:46 Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleriyle bir araya geldi
20:41 Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine gözdağı: Partiyi kamuoyu önünde yıpratan CHP'den uzaklaştırılır, bundan sonra müsaade etmem
19:52 Fenerbahçe-Zimbru maçında ilk 11'ler belli oldu.
19:48 Canlı anlatım! Fenerbahçe-Zimbru maçında peşe goller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2023 21:38:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kevin Spacey İngiltere'de cinsel taciz suçlamalarından beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement