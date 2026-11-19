Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Khloé Kardashian, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Beş yıldır kimseyle romantik bir buluşmaya çıkmadığını anlatan 42 yaşındaki yıldız, cinsel hayatından geçmiş ilişkilerine kadar merak edilen birçok konuya açıklık getirdi. Daha önce hiç tek gecelik ilişki yaşamadığını söyleyen Kardashian, zaman zaman fiziksel yakınlığı özlediğini ancak cinsellikten çok sevdiği biri tarafından öpülmeye ve sarılmaya ihtiyaç duyduğunu itiraf etti.

"HİÇ TEK GECELİK İLİŞKİ YAŞAMADIM"

Kardashian ailesinin ünlü üyelerinden Khloé Kardashian, 18 Kasım'da yayımlanan Khloé in Wonderland adlı podcast programında yakın arkadaşı Simon Huck'ı ağırladı. İkili, ilişkiler, cinsellik ve geçmişte yaşadıkları deneyimler hakkında samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Sohbet sırasında Huck, terapistinin kendisini demiseksüel olarak tanımladığını anlattı. Bu kavramın, bir kişinin cinsel çekim hissedebilmesi için öncelikle karşısındaki insanla duygusal bağ kurmaya ihtiyaç duyması anlamına geldiğini açıkladı.

Huck'ın kendisinin de bu tanıma uyabileceğini söylemesi üzerine Kardashian, daha önce hiç tek gecelik ilişki yaşamadığını belirtti. Ünlü yıldız, böyle bir deneyimi olsaydı mutlaka hatırlayacağını ifade ederek demiseksüel olabileceğini düşündüğünü söyledi.

"BAZEN SADECE ÖPÜLMEK İSTİYORUM"

Özel hayatına ilişkin açıklamalarını sürdüren Kardashian, uzun süredir romantik bir ilişki yaşamadığını ve zaman zaman fiziksel yakınlığı özlediğini anlattı.

Ancak ünlü yıldız, özlediği şeyin doğrudan cinsellik olmadığının altını çizdi. Bazen yalnızca öpülmek ya da kendisi için özel olan birine sarılmak istediğini belirten Kardashian, rastgele biriyle yakınlaşma arzusunun bulunmadığını ifade etti.

Kardashian, geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarının yeni bir ilişkiye başlamasını zorlaştırdığını da itiraf etti. Şu anda hayatından memnun olduğunu söyleyen yıldız, yeniden birine güvenmenin ve geçmişte yaşadıklarına benzer olaylarla karşılaşma ihtimalinin kendisini korkuttuğunu anlattı.

AÇIK İLİŞKİLER HAKKINDA DA KONUŞTU

Programda açık ilişkiler konusu da gündeme geldi. Kardashian, çiftlerin karşılıklı anlaşmayla belirli kurallar çerçevesinde başka insanlarla romantik veya cinsel yakınlık kurabildiği ilişki biçimlerine saygı duyduğunu söyledi.

Bununla birlikte böyle bir ilişkinin ancak iki tarafın da bilgisi ve rızasıyla yürütülebileceğini savundu.

Birlikte olduğu kişinin ilişkinin başlamasından altı ay sonra açık ilişki teklif etmesini hoş karşılamayacağını belirten Kardashian, bu tür kararların tek taraflı alınmaması gerektiğini vurguladı.

Ünlü yıldız, aldatılmak yerine tarafların beklentilerini açıkça konuşmasının daha doğru olduğunu düşündüğünü ifade etti.

GEÇMİŞTE YAŞADIĞI ALDATILMA OLAYLARINI UNUTAMADI

Khloé Kardashian'ın ilişkiler konusunda temkinli davranmasının arkasında geçmişte yaşadığı hayal kırıklıkları da bulunuyor.

Ünlü yıldız, 2016 yılında basketbolcu Tristan Thompson ile ilişki yaşamaya başladı. Bir ayrılıp bir barışan çiftin ilişkisi, Thompson'ın sadakatsizliğiyle ilgili olayların ardından 2021 yılında sona erdi.

Kardashian'ın Thompson ile birlikteliğinden True ve Tatum adında iki çocuğu bulunuyor.

Kardashian, Thompson'dan önce de eski NBA oyuncusu Lamar Odom ile evliydi. 2009 yılında evlenen çiftin boşanması 2016 yılında kesinleşti. Evlilikleri boyunca Odom'un sadakatsizliği ve madde kullanımıyla ilgili sorunlar yaşandı.

Geçmiş ilişkilerinde yaşadığı bu olayların ardından Kardashian, yeniden aynı hayal kırıklıklarıyla karşılaşmak istemediğini dile getirdi.

"YALNIZ DEĞİLİM, BU BENİM TERCİHİM"

Khloé Kardashian, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka açıklamada da uzun süredir neden sevgilisi olmadığını anlatmıştı.

Dört yaşındaki oğlu Tatum'un doğumundan bu yana bilinçli olarak bekar kalmayı tercih ettiğini söyleyen Kardashian, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmek istediğini belirtti.

Çevresindeki insanların neden yeni biriyle tanışmadığını sürekli sorguladığını anlatan ünlü yıldız, mevcut hayatından oldukça mutlu olduğunu ifade etti.

Çocuklarını her gün okula götürmekten ve akşam yemeklerini birlikte yemekten keyif aldığını belirten Kardashian, onların büyüme dönemlerini kaçırmak istemediğini söyledi.

Maddi açıdan bağımsız olduğunu ve hayatını sürdürebilmek için bir ilişkiye ihtiyaç duymadığını vurgulayan Kardashian, yalnızlık hissetmediğini de sözlerine ekledi.

YENİ BİR AŞKA KAPILARINI TAMAMEN KAPATMADI

Ünlü yıldız, bekar olmaktan mutlu olduğunu söylese de gelecekte yeniden aşık olma ihtimalini tamamen reddetmedi.

Hayatına doğru kişinin girmesi halinde yeni bir ilişkiye başlayabileceğini belirten Kardashian, şimdilik önceliğinin çocukları ve kendi mutluluğu olduğunu anlattı.

Beş yıldır romantik buluşmalardan uzak duran Kardashian'ın cinsellik, duygusal yakınlık ve ilişkiler üzerine yaptığı bu açıklamalar, özel hayatına ilişkin daha önce bilinmeyen ayrıntıları da ortaya koydu.