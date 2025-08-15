Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut\'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı

"Kehribar", "Sevmedim Deme" ve "Rastgele" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü şarkıcı Burak Bulut, uzun süredir aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile 12 Ağustos'ta nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında sahnede yaptığı romantik evlilik teklifiyle gündem olan Bulut, bu özel anın ardından ilişkisini mutlu sonla taçlandırdı.

SAİT HALİM PAŞA YALISI'NDA GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Çiftin düğünü, Boğaz'ın en prestijli mekânlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Zarif dekorasyonu, ışıklandırması ve boğaz manzarasıyla masalsı bir atmosfer sunan davete, sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim ve çiftin yakın dostları katıldı. Konuklar, gece boyunca hem manzaranın hem de canlı müziğin keyfini çıkardı.

ALİŞAN'DAN SAHNEDE SÜRPRİZ PERFORMANS

Geceye damga vuran anlardan biri de ünlü şarkıcı Alişan'ın sahneye çıkması oldu. Sevilen parçalarını seslendiren Alişan, davetlilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Burak Bulut da zaman zaman sahneye çıkarak eşine ve misafirlere özel şarkılar söyledi.

TAKI TÖRENİ ADETA SERVET DEĞERİNDEYDİ

Düğünün en merak edilen bölümlerinden biri ise takı töreni oldu. Burak Bulut'un eşi Eda Sakız'a taktığı altınlar ve diğer davetlilerin getirdiği takılar adeta servet değerindeydi. Altın kemerler, bilezikler, zincirler ve takı setleri, davetlilerin gözlerini kamaştırdı.

ALTIN SAYMA VİDEOSU TARTIŞMA YARATTI

Düğünden kısa süre sonra Eda Sakız, düğüne gelen konukların taktığı altınları tek tek saydığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde altınların masa üzerinde sıralandığı ve Sakız'ın tek tek kontrol ettiği anlar yer aldı. Paylaşımın, Sakız'ın heyecanını sevenleriyle paylaşmak amacıyla yapıldığı düşünülse de sosyal medyada farklı yorumlar geldi. Bazı kullanıcılar bu görüntüleri "görgüsüzlük" olarak nitelendirip "Bu kadar gösteriş fazla" yorumunu yaptı. Ancak çiftin destekçileri, "Heyecanını paylaşması çok doğal, bu özel anı sevenleriyle yaşamak istemiş" sözleriyle Eda Sakız'a sahip çıktı.