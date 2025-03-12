Kısa süre anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle ve kilolarıyla magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.
Aldığı doğum kiloları yüzünden zorbalıklara maruz kalan güzel model, fazla kilolarından kurtularak adeta başka biri oldu. Vogue dergisi için kameraların karşısına geçen ünlü model, genç mankenlere bir kez daha taş çıkardı.
Estetik iddialarına sert çıkan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.
İşte Adriana Lima'nın o pozları;
Son Dakika › Magazin › Kilolu halinden eser kalmadı! Adriana Lima bomba gibi döndü - Son Dakika
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