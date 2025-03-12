Kilolu halinden eser kalmadı! Adriana Lima bomba gibi döndü

Kısa süre anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle ve kilolarıyla magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

KİLOLARINDAN KURTULUP BAŞKA BİRİ OLDU

Aldığı doğum kiloları yüzünden zorbalıklara maruz kalan güzel model, fazla kilolarından kurtularak adeta başka biri oldu. Vogue dergisi için kameraların karşısına geçen ünlü model, genç mankenlere bir kez daha taş çıkardı.

ESTETİK İDDİALARINA SERT ÇIKMIŞTI

Estetik iddialarına sert çıkan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Adriana Lima'nın o pozları;