Kim der ki 40 yaşında! Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
Kim der ki 40 yaşında! Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor

Kim der ki 40 yaşında! Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
13.08.2025 16:27
40. yaşını kutlayan Elçin Sangu, sosyal medyadaki doğum günü paylaşımıyla hayranlarından büyük ilgi gördü. Oyuncunun doğal güzelliği ve fit görünümü dikkat çekerken, takipçilerinden "Kim der ki 40 yaşında", "Genç kızlara taş çıkarıyorsun" ve "Güzelliğe bak be nazar değmesin" gibi övgü dolu yorumlar geldi.

Başarılı projelerdeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Elçin Sangu, 40. yaşını kutladı. Doğum günü paylaşımıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan ünlü oyuncuya, "Kim der ki 40 yaşında" yorumları damga vurdu.

KARİYERİ KADAR GÜZELLİĞİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kurt Seyit ve Şura, Kiralık Aşk gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Elçin Sangu, kariyerindeki başarısının yanı sıra doğal güzelliğiyle de göz dolduruyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yeni yaşını dostlarıyla kutladı.

YAKIN ARKADAŞTAN ANLAMLI KUTLAMA

Sangu'nun yakın arkadaşı, doğum gününü özel bir fotoğrafla kutladı. Ünlü oyuncu da bu jesti kendi Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

Kısa sürede binlerce beğeni alan doğum günü paylaşımına, "Kim der ki 40 yaşında", "Genç kızlara taş çıkarıyorsun", "Güzelliğe bak be nazar değmesin", "40 görünümlü 30" gibi yorumlar geldi. Oyuncunun yıllara meydan okuyan güzelliği, sosyal medyada gündem oldu.İşte Elçin Sangu'nun sosyal medya sayfasından paylaştığı karelerden bazıları

Sizin düşünceleriniz neler ?

