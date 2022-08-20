Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü! - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü!

20.08.2022 00:56

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılara sorulan sorular zaman zaman gündem oluyor. Fakat bu sefer yarışmaya bir yarışmacının anlattığı anı damga vurdu. Yarışmaya Hatay'dan katılan Cumali Miçooğulları, mafya tarafından kaçırılma anısını anlatarak stüdyodakileri hem şaşırttı hem de güldürdü.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, ilginç sorular ve yarışmacıların tepkileri nedeniyle sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Bu sefer yarışmada sorulan bir soru değil de yarışmacının anlattığı anı hayli ilgi çekti.

OTELDE ÇALIŞIRKEN YABANCILARDAN ETKİLENDİ

18 yaşından beri dünyayı gezen 33 yaşındaki Cumali Miçooğulları yarışmaya Hatay'dan katıldı. 67 farklı ülkeyi seyahat eden Cumali, seyahat anılarından oluşan 2 kitap yazdı. Otellerde çalışırken yabancı insanlardan etkilenen Cumali, seyahat yolculuğunun bu şekilde başladığını dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacının anlattıkları damga vurdu, sunucu Kenan İmirzalıoğlu kulaklarına inanamadı

UYUŞTURUCU MAFYASININ ARACINA BİNMİŞ

Cumali, 19 yaşında ailesine Şam Üniversitesi'nde Arkeolojiyle ilgili bir sempozyuma katılacağını söyleyerek seyahate çıktı. 3 aylık bir seyahat planı yapan Cumali, otostop yaparak yolculuk yapmayı planladı. Lübnan'dan çıkıp Ürdün'e geçtiği sırada bir uyuşturucu mafyası aracına bindiğini söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacının anlattıkları damga vurdu, sunucu Kenan İmirzalıoğlu kulaklarına inanamadı

POLİS GÖZALTINA ALDI

6 aydır polis ekiplerinin bu mafyayla ilgili istihbarat çalışmaları yaptığını belirten Cumali, operasyonda gözaltına alındığını anlattı. 2 gün boyunca nezarethanede kalan Cumali'nin başına gelenler serbest bırakılınca da bitmedi.

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacının anlattıkları damga vurdu, sunucu Kenan İmirzalıoğlu kulaklarına inanamadı

MAFYA ÜYELERİ TARAFINDAN KAÇIRILDI

Polislerin serbest bırakmasının ardından bu sefer de mafya üyeleri tarafından kaçırıldığını anlattı. Cumali kaçırıldığı süreçte sıkıntılı zamanlar geçirdiğini söyledi. Polisler tarafından kurtarılan Cumali, olaydan sonra Mısır'a gittiğini söyledi. Yarışmacının başından geçenleri duyan Kenan İmirzalıoğlu kulaklarına inanamadı.

100 BİN TL'LİK SORUYA KADAR GELDİ

Yarışmada iyi bir performans sergileyen Cumali, 100 bin TL'lik soruya geldi. Yarışmacı " İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğuna inanılır?" sorusu karşısına uzun süre düşündü. Çekilme kararı alan Cumali, devam etseydi 13 yanıtını vereceğini söyledi. Sorunun doğru yanıtı 17 şıkkı çıkınca yarışmacı üzüldü.Cumali, 50 bin TL alarak yarışmada veda etti.

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Kenan İmirzalıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü! - Son Dakika


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