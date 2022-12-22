Hadise'nin dans ettiği anlara yorum yapan Umut Akyürek'in ilginç çıkışı sonrası takipçisi neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Hadise'nin dans ettiği anlara yorum yapan Umut Akyürek'in ilginç çıkışı sonrası takipçisi neye uğradığını şaşırdı

22.12.2022 09:38

Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından sahnede dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in magazin sayfasının Hadise paylaşımına yorumu ve cevapları dikkat çekti. Akyürek'in bir kullanıcıya "Çüş, Yıldız Tilbe, Tarkan nerede, Hadise nerede" yorumunu yapması dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemde kıyafetleri ve dansıyla adından söz ettiren Hadise, cesur sahne kıyafetleriyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım birçok magazin sayfası tarafından ilgi gördü. Instagram kullanıcılarının birçoğu paylaşımlara yorum yağdırırken en dikkat çeken yorum ise ünlü sanatçı Umut Akyürek'in oldu.

VERDİĞİ CEVAP ŞAŞIRTTI

Ünlü sanatçı Hadise'nin dans videosunun altına "İcrai sanat eyliyorlar" yorumunu yaptı. Bazı kullanıcıların "Sizi kim tanıyor ya. Bir gidin. Yıldız Tilbe gibi, Tarkan büyük sanatçılara da laf atıyorsunuz bu söylediklerinizle" dedi. Umut Akyürek ise kullanıcıya şaşırtan bir tepki gösterdi. Akyürek "Çüş, Yıldız Tilbe, Tarkan nerede, Hadise nerede" dedi.

Hadise'nin dansına yorum yapan Umut Akyürek'ten ilginç çıkış! Takipçi neye uğradığını şaşırdı
Hadise'nin dansına yorum yapan Umut Akyürek'ten ilginç çıkış! Takipçi neye uğradığını şaşırdı
Hadise'nin dansına yorum yapan Umut Akyürek'ten ilginç çıkış! Takipçi neye uğradığını şaşırdı
YORUMLAR
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Umut Akyürek, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin dans ettiği anlara yorum yapan Umut Akyürek'in ilginç çıkışı sonrası takipçisi neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise'nin dans ettiği anlara yorum yapan Umut Akyürek'in ilginç çıkışı sonrası takipçisi neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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