Hadise'nin dans ettiği anlara yorum yapan Umut Akyürek'in ilginç çıkışı sonrası takipçisi neye uğradığını şaşırdı

Son dönemde kıyafetleri ve dansıyla adından söz ettiren Hadise, cesur sahne kıyafetleriyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım birçok magazin sayfası tarafından ilgi gördü. Instagram kullanıcılarının birçoğu paylaşımlara yorum yağdırırken en dikkat çeken yorum ise ünlü sanatçı Umut Akyürek'in oldu.

VERDİĞİ CEVAP ŞAŞIRTTI

Ünlü sanatçı Hadise'nin dans videosunun altına "İcrai sanat eyliyorlar" yorumunu yaptı. Bazı kullanıcıların "Sizi kim tanıyor ya. Bir gidin. Yıldız Tilbe gibi, Tarkan büyük sanatçılara da laf atıyorsunuz bu söylediklerinizle" dedi. Umut Akyürek ise kullanıcıya şaşırtan bir tepki gösterdi. Akyürek "Çüş, Yıldız Tilbe, Tarkan nerede, Hadise nerede" dedi.