Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük jest! Eşi Başak Dizer ve oğlunun doğum tarihini vücuduna kazıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük jest! Eşi Başak Dizer ve oğlunun doğum tarihini vücuduna kazıdı

17.03.2023 15:16

Uzun bir aradan sonra Aile isimli diziyle ekranlara geri dönen yakışıklı aktör Kıvanç Tatlıtuğ, vücuduna yaptırdığı dövmelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Daha önce oğlunun elini dövme olarak yaptıran Tatlıtuğ, bu sefer de çocuğunun ve eşi Başak Dizer'in doğum tarihlerini vücuduna yazdırdı.

Dijital platformlara yaptığı içeriklerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisiyle ekranlara geri döndü. Yeni dizisiyle adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu, özel hayatı ve dövmeleriyle de konuşuluyor.

EŞİ VE OĞLUNUN DOĞUM TARİHİNİ YAZDIRDI

2. Sayfa'da yer alan habere göre; vücudunu dövme ile kaplatmayı planlayan Tatlıtuğ, yeni dövmeler yaptırdı. Daha önce oğlu Kurt Efe'nin elini vücuduna kazıtan oyuncu, bu sefer eşi Başak Dizer'i de unutmadı. Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile oğlu Kurt Efe'nin doğum tarihlerini koluna yazdırdı. Deniz aşığı olduğu bilinen ünlü isim koluna sualtı canlılarıyla ilgili motifler yaptırmayı da ihmal etmedi.

Romantik Kıvanç Tatlıtuğ! Eşi Başak Dizer ve oğlunun doğum tarihini dövme yaptırdı
Romantik Kıvanç Tatlıtuğ! Eşi Başak Dizer ve oğlunun doğum tarihini dövme yaptırdı
Romantik Kıvanç Tatlıtuğ! Eşi Başak Dizer ve oğlunun doğum tarihini dövme yaptırdı
Romantik Kıvanç Tatlıtuğ! Eşi Başak Dizer ve oğlunun doğum tarihini dövme yaptırdı
Romantik Kıvanç Tatlıtuğ! Eşi Başak Dizer ve oğlunun doğum tarihini dövme yaptırdı
Romantik Kıvanç Tatlıtuğ! Eşi Başak Dizer ve oğlunun doğum tarihini dövme yaptırdı
YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Bunun neresi jest, kazıttıysa kendi karısının çocuğunun doğum tarihini kazıtmış Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
500

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Aile, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük jest! Eşi Başak Dizer ve oğlunun doğum tarihini vücuduna kazıdı - Son Dakika


Son Dakika
16:45 Sevilla'nın süper yıldızı Rakitic, Arda Güler'in isteğini kırmadı! Fenerbahçe'nin soyunma odasına kadar gitti
16:41 Manchester City'nin şampiyonluk oranı diğer takımlara fark attı! Devler Ligi'nin yıldızı Real Madrid'in oranı hayrete düşürdü
16:34 Sevilla'nın yıldızı Rakitic, Arda Güler'in isteğini gerçekleştirmek için maç sonu Fenerbahçe soyunma odasına gitti
16:30 Afra Saraçoğlu'dan süper mini eteğiyle yatakta cesur pozlar!
16:29 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarını ormana götürüp 30 kez bıçaklayarak öldürdüler
16:25 Fakıbaba'nın, harabeye dönen Şanlıurfa için ortaya attığı "Askeri kanal" iddiası olay yarattı
16:21 Bakan Varank duyurdu! Togg, 24 saat dolmadan 17 bin 275 ön sipariş sayısına ulaştı
16:09 Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı
16:04 Fakıbaba'dan selin vurduğu Şanlıurfa için tartışma yaratacak "Askeri kanal" iddiası
16:04 Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2023 16:58:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ'dan büyük jest! Eşi Başak Dizer ve oğlunun doğum tarihini vücuduna kazıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement