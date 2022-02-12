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Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki yeteneklerini gözler önüne serdi! Yaptığı soğanlı menemen ile de tartışmalara cevap verdi - Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki yeteneklerini gözler önüne serdi! Yaptığı soğanlı menemen ile de tartışmalara cevap verdi

12.02.2022 11:24

Mutfak eğitimi alan ve geçtiğimiz haftalarda elmalı tatlı yapan Kıvanç Tatlıtuğ, bu sefer de menemen yaptı. Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı videosunda soğan kullanarak "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmasına da tarafını belli etmiş oldu.

Şimdilerde eşi Başak Dizer'in hamile olmasıyla babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, mutfak eğitimi aldı. Aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamamlayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla da hünerlerini sergilemeye başladı.

KARAVANDA MENEMEN YAPTI

Geçtiğimiz hafta elmalı tatlı yaptığı bir videosunu paylaşan Tatlıtuğ, bu sefer de karavanda menemen yaptı. Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan oyuncu, menemen yaptığı videosunu "O bir klasik" notuyla paylaştı. Kısa sürede 300 binden fazla izlenen videosunda menemen yaparken soğan kullanan Tatlıtuğ, "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" polemiğinde de tarafını belli etmiş oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?' tartışmasına videolu cevap

ELMALI STRUDEL YAPMIŞTI

Geçtiğimiz hafta tezgah başına geçen Kıvanç Tatlıtuğ, elmalı strudel tatlısı yapmıştı. O anları "Profesyonel aşçılık eğitiminde bana çok değerli bilgiler öğreten tüm şeflerime teşekkür ederim" notuyla Instagram hesabından paylaşan oyuncuya ilk yorum eşi Başak Dizer'den gelmişti. İlk bebeğine hamile olan Dizer, eşine "Şekerci mi baban senin?" yorumunu yapmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?' tartışmasına videolu cevap
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Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki yeteneklerini gözler önüne serdi! Yaptığı soğanlı menemen ile de tartışmalara cevap verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki yeteneklerini gözler önüne serdi! Yaptığı soğanlı menemen ile de tartışmalara cevap verdi - Son Dakika
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