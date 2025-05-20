Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı

2016 yılında Paris'te dünya evine giren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer çifti, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla evliliklerini taçlandırmıştı.

KEYİFLİ ANLARINI PAYLAŞTI

Tatlıtuğ, oğluyla geçirdiği keyifli anları zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü oyuncu, son olarak spor yaptığı anları yayınladı. Tatlıtuğ'un ağırlık kaldırdığı sırada Kurt Efe'nin ise bisiklet sürdüğü görüldü.

OĞLUYLA GÜREŞTİ

Spor sonrasında da oğluyla vakit geçirmeye devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de Kurt Efe ile güreştiği eğlenceli anları takipçilerinin beğenisine sundu.