2016 yılında Paris'te dünya evine giren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer çifti, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla evliliklerini taçlandırmıştı.
Tatlıtuğ, oğluyla geçirdiği keyifli anları zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü oyuncu, son olarak spor yaptığı anları yayınladı. Tatlıtuğ'un ağırlık kaldırdığı sırada Kurt Efe'nin ise bisiklet sürdüğü görüldü.
Spor sonrasında da oğluyla vakit geçirmeye devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de Kurt Efe ile güreştiği eğlenceli anları takipçilerinin beğenisine sundu.
Son Dakika › Magazin › Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı - Son Dakika
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