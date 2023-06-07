Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oğulları Kurt Efe ile tatilde

Erdoğan'ın sarf ettiği cümle Yunan gazetelerine manşet oldu

2 genç gardiyanı öldüren mahkum idam edildi! Bakın son sözleri ne oldu

Dolarda yükseliş sürüyor! Geceden sabaha bir rekor daha

2016 yılında yurt dışında sessiz sedasız nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucağına aldı. Mutlu bir evlilikleri olan ikili, Aile dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı.

OĞLUYLA POZ VERDİ

Barcelona'da romantik bir tatil yapan çiftten Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle verdiği bir pozu Instagram hesabından yayınladı. Oğullarının yüzünü göstermekten çekinen çiftten Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'yle bir fotoğrafını paylaştı. Anne ve oğlun pozu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Minik Kurt Efe'nin sarı saçları ise babasına benzetildi.