Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oğulları Kurt Efe ile tatilde - Son Dakika
Üye Girişi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oğulları Kurt Efe ile tatilde

07.06.2023 10:20

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe ile birlikte Barcelona'da tatil yapıyor. Tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan çift, oğullarının yüzünü göstermekten kaçındı.

2016 yılında yurt dışında sessiz sedasız nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucağına aldı. Mutlu bir evlilikleri olan ikili, Aile dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı.

OĞLUYLA POZ VERDİ

Barcelona'da romantik bir tatil yapan çiftten Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle verdiği bir pozu Instagram hesabından yayınladı. Oğullarının yüzünü göstermekten çekinen çiftten Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'yle bir fotoğrafını paylaştı. Anne ve oğlun pozu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Minik Kurt Efe'nin sarı saçları ise babasına benzetildi.

Başak Dizer, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kurt Efe ile poz verdi
Başak Dizer, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kurt Efe ile poz verdi
Başak Dizer, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla poz verdi, herkes saç detayına takıldı
Başak Dizer, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla poz verdi, herkes saç detayına takıldı
Başak Dizer, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla poz verdi, herkes saç detayına takıldı
Başak Dizer, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla poz verdi, herkes saç detayına takıldı
YORUMLAR
500

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oğulları Kurt Efe ile tatilde - Son Dakika


Son Dakika
10:18 Dolar ve Euro Kuru Rekor Üstüne Rekor Kırıyor
10:16 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oğulları Kurt Efe ile tatilde
10:10 Fenerbahçeli Futbolcuların Düğünleri Nedeniyle Türkiye Kupası Finalinde Forma Giyemeyecekleri Ortaya Çıktı
10:07 Son Dakika! Dolar, 23 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı
10:06 Başak Dizer, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla poz verdi, herkes saç detayına takıldı
09:58 Final yerine düğünü tercih eden Fenerbahçeli futbolcularla ilgili gerçek ortaya çıktı! Mecbur kaldılar
10:00 "İZBAN kekosu" diye küçümsenen yazar, dolandırıcıların tuzağına düştü
09:55 Erdoğan: Türk Dış Politikasıyla İlgili İddialar Temelsiz
09:52 "Terlikli İzban kekosu" diye dalga geçilen yazar, dolandırıcıların tuzağına düştü
09:46 Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından sarf ettiği cümle Yunan basınında gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 10:37:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oğulları Kurt Efe ile tatilde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement