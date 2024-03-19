Özgü Namal ve Özcan Demiz'in başrol olduğu Kızıl Goncalar dizisinde son bölümünde Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd ile Nefise Esma Yılmaz'ın hayat verdiği Mira karakterinin arasında geçen "Ramazan" diyaloğu gündem oldu.
Sahnede Mira birlikte oturdu Cüneyd'e bir şey ısmarlamak istiyor. Cüneyd ile oruç tuttuğunu belirtmek için "Ramazan" cevabını veriyor. Anlamayan Mira "Ramazan kim?" derken Cüneyd de "Recep, Şaban" karşılığını veriyor. Mira'nın da "Onlara damı çay ısmarlayayım" dediği sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Seyircileri kızdıran sahneye Ece Üner'den de yorum gecikmedi. X hesabından sahneyi yayınlayan Üner "Komik değil! Gerçekçi değil! Seküler kesim cahil değil! Oruç tutmamak dinsiz olmak değil! Değil oğlu değil" diyerek sitem etti.
Seyircilerin de tepki gösterdiği sahne için " Türkiye'de böyle insanlar var? Bu çok absürt olmuş" ve "Seküler kesim için çok yanlış bir genelleme yapılıyor" yorumları yapıldı.
Son Dakika › Magazin › Kızıl Goncalar dizisindeki 'Ramazan' sahnesi seyircileri sinirlendirdi - Son Dakika
Müslüm Gürses'in eşi, oyuncu ve şarkıcı Muhterem Nur'un vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Muhterem Nur'un hayatı, sanat kariyeri ve Müslüm Gürses ile olan ilişkisi hakkında bilgiler verilmektedir.
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