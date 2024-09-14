Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi! Kaan Taşaner önce ateş püskürdü sonra hesabını sildi - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi! Kaan Taşaner önce ateş püskürdü sonra hesabını sildi

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Başarılı oyuncu Kaan Taşaner, kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin afişinde yer almadığını görünce küplere bindi. ''Karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur'' diye isyan eden Taşaner, Instagram hesabını kapattı.

14.09.2024 07:55  Güncelleme: 08:32
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Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerin olduğu Kızılcık Şerbeti 3. sezona yeni oyuncularıyla başladı. Kaan Taşaner'in 2. sezonun ortasında dahil olduğu dizinin kadrosuna Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik katıldı. Dizinin afişi ise Kaan Taşaner'i küplere bindirdi.

HESABINI SİLDİ

Dizinin afişinde yeni sezon oyuncularından sadece Şebnem Bozoklu'ya yer verildi. Giray rolünü oynayan Kaan Taşaner, afişin yayınlanmasının ardından Instagram hesabından şu sözlerle sitem etti: "Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir. Örneğin, karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur Bu kişi, varlığı önem arz eden tam bir insan olarak görülmüyordur. Bir toplum yalnızca birkaç kişiyi ayırıp geri kalan kitlelere bu şekilde davrandığı zaman bu bir saygı kıtlığı yaratır. Sanki bu kıymetli cevherden herkese yetecek kadar yokmuş gibi. Çoğu açlıklar gibi; bu kıtlık da insan yapımıdır, yiyeceğin aksine saygının hiçbir maliyeti de yoktur. O zaman niçin saygı bu kadar kıt olsun ki?" Kaan Taşaner sitem dolu paylaşımın ardından Instagram hesabını sildi.

Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi! Kaan Taşaner önce ateş püskürdü sonra hesabını sildi

EMRAH ALTINTOPRAK'TAN GÜLDÜREN TEPKİ

Eğlenceli kimliğiyle tanınan ve Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in ağabeyi Mustafa'yı oynayan Emrah Altıntoprak da afişe photoshopla kendi fotoğrafını ekleyerek herkesi güldürdü.

Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi! Kaan Taşaner önce ateş püskürdü sonra hesabını sildi
Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi! Kaan Taşaner önce ateş püskürdü sonra hesabını sildi
Kızılcık Şerbeti\'nde afiş krizi! Kaan Taşaner önce ateş püskürdü sonra hesabını sildi

Kaan Taşaner, Televizyon, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi! Kaan Taşaner önce ateş püskürdü sonra hesabını sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Atilla levent: seyreden varmı bu sacma kıvaminda yolunda çıkmış senaryosu tükenmiş diziyi 59 8 Yanıtla
  • İbrahim Yendi: türk halkını dizilerle uyutmaya devam.dizilerdeki hayatları türk halkına yaşatma gayreti 48 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: kim bu yolda görsem tanımam 24 3 Yanıtla
    Mesut Zafer: Seni yolda yürürken herkes tanıyor mu, tanımıyorsa Sen kimse değil misin. 0 0
  • Kuzey efe: İnsanlar enflasyonla boğuşuyor,geçim sıkıntısı çekiyor ,hayat pahallılığıyla uğraşıyor, bunlarda hiç sıkıntı yokmuş gibi sosyete dizisi yapıyorlar. Lüks villalar,arabalar , hele birde istanbul gibi bir yerde 5 dakikaya yanındayım diyor . Hangi istanbul acaba trafik olmayan başka istanbulmu var. 16 3 Yanıtla
  • serhat ali: muhafazakar kesime o kadar cok hakaret ediliyor ki, sana yaptıkları saygısızlık sevgi göstergesi bile sayilabilir. simdiye kadar gördügüm en kalitesiz, en iğrenc dizi.nerden mi biliyorum? esim izliyor :(( 13 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi! Kaan Taşaner önce ateş püskürdü sonra hesabını sildi - Son Dakika
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