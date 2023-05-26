Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç mini etekli pozunu paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı: Pembe Hanım görmesin

Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Ceren Karakoş, rolü ve oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Karakoş, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla da sık sık gündeme geliyor.

"PEMBE GÖRMESİN"

Dizideki performansından dolayı birçok dergiye poz ve röportaj veren oyuncu, Instagram hesabından da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak bir dergiye siyah dantel çorabı ve mavi mini eteğiyle poz veren oyuncu, fotoğraflarını da kalp emojisi koyarak yayınladı. Oyuncunun paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı dizideki annesine gönderme yaparak "Pembe görmesin kalbine iner" yorumunu yaptı.