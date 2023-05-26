Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç mini etekli pozunu paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı: Pembe Hanım görmesin - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç mini etekli pozunu paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı: Pembe Hanım görmesin

26.05.2023 13:13

Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından bir dergi için çektirdiği mini etekli bir fotoğrafını yayınladı. Oyuncunun fotoğrafını gören hayranları ise dizideki annesine atıfta bulunarak "Aman Pembe Hanım görmesin" yorumu yaptı.

Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Ceren Karakoş, rolü ve oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Karakoş, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla da sık sık gündeme geliyor.

"PEMBE GÖRMESİN"

Dizideki performansından dolayı birçok dergiye poz ve röportaj veren oyuncu, Instagram hesabından da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak bir dergiye siyah dantel çorabı ve mavi mini eteğiyle poz veren oyuncu, fotoğraflarını da kalp emojisi koyarak yayınladı. Oyuncunun paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı dizideki annesine gönderme yaparak "Pembe görmesin kalbine iner" yorumunu yaptı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç mini etekli pozunu paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı: Pembe Hanım görmesin Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç mini etekli pozunu paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı: Pembe Hanım görmesin

Kızılcık Şerbeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç mini etekli pozunu paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı: Pembe Hanım görmesin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç mini etekli pozunu paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı: Pembe Hanım görmesin - Son Dakika
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