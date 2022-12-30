Evrakta sahtecilikten skandal kaset görüntülerine kadar basında yer aldı! İşte Kardashian ailesinin unutulmaz olayları - Son Dakika
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Evrakta sahtecilikten skandal kaset görüntülerine kadar basında yer aldı! İşte Kardashian ailesinin unutulmaz olayları

30.12.2022 12:25

5 kızıyla kendi içlerinde bir imparatorluk kuran Kardashian'ların annesi Kris Jenner, ailenin tüm üyelerinin attığı tüm adımları planlıyor. Bunlara magazin tarihine geçmiş skandallar da dahil. İşte Kardashian ailesinin unutulmaz skandalları.

Uzun süredir magazin gündeminde adından söz ettiren Kardashian ailesi, bugünkü konuma bir nebze de olsa yaşadıkları skandallarla geldi sayılır. Özellikle Kim Kardashian'ın karıştığı cinsel ilişki kaseti skandalı sonrası aile adını dünyaya duyurdu.İlk kez 2007 yılında yayınlanan "Keeping Up With Kardashians" isimli reality show ile izleyici karşısına çıkan aile fertleri o tarihten bu yana, sıra dışı yaşamları ve akıl almaz skandallarıyla gündeme geliyor. İşte o skandallar;

Kim Kardashian'ın cinsel ilişki kaseti

Ailenin en ünlü üyesi Kim Kardashian henüz Paris Hilton'un asistanlığını yaparken 2006 yılında rapçi sevgilisi Ray J ile olan cinsel ilişki kasetini basına sızdırılmasıyla bir anda gündeme oturan Kim Kardashian büyük popülerite kazandı. Bu olay da aileyi uzun yıllar boyunca gündemde tutacak olan reality show'un başlamasına neden oldu.

Biri evrakta sahtecilik yaptı, biri cinsel ilişki görüntülerini basına sızdırdı! İşte Kardashian'ların unutulmayan skandalları

Kim Kardashian'ın kurgu evliliği

2011 yılında ünlü NBA oyuncusu Kris Humphries ile evlenen Kim Kardashian, 72 gün sonra Kris'ten boşandı. Evliliğin daha sonra düzmece olduğu magazin gündemine taşındı. Boşanmanın ardından Kim Kardashian'ın bir dergiden nişan fotoğrafları için 1,1 milyon dolar, bekârlığa veda partisinin yapıldığı mekândan ise 90 bin dolar aldığı ortaya çıktı.

Biri evrakta sahtecilik yaptı, biri cinsel ilişki görüntülerini basına sızdırdı! İşte Kardashian'ların unutulmayan skandalları

Kim Kardashian'ın marka tanıtımı için siyahiymiş gibi davranması

Şöhret için gözünü karartan Kardashian ailesinin yine en ünlü üyesinin, kendi kozmetik markası için cildini koyulaştırması ve siyah bir insanmış gibi davranması, bu skandallar arasında en çok tepki çekenlerden biri olmuştu.

Biri evrakta sahtecilik yaptı, biri cinsel ilişki görüntülerini basına sızdırdı! İşte Kardashian'ların unutulmayan skandalları

Khloe Kardashian'ın Photoshopsuz fotoğraflarını internetten kaldırması

Son dönemde imajındaki değişiklikle adından söz ettiren Khole Kardashian, internette yayılan photoshopsuz fotoğraflarını avukatları aracılığla internetten temziledi.

Biri evrakta sahtecilik yaptı, biri cinsel ilişki görüntülerini basına sızdırdı! İşte Kardashian'ların unutulmayan skandalları

Kylie Jenner'ın evrakta sahtecilik yapması

Forbes dergisinin 2019 yılında "milyarderler listesinde" kendisine yer bulan Kylie Jenner, daha sonra listeden çıkartılmıştı. Sebebi ise; Kylie Jenner'ın temsizcilerinin dergiye, şişirilmiş şirket verileriyle dolu belgeler vermesi. Jenner'ın gelirinin 900 bin doların biraz altında olduğu biliniyor. Kaynak: ListeList

Biri evrakta sahtecilik yaptı, biri cinsel ilişki görüntülerini basına sızdırdı! İşte Kardashian'ların unutulmayan skandalları
Biri evrakta sahtecilik yaptı, biri cinsel ilişki görüntülerini basına sızdırdı! İşte Kardashian'ların unutulmayan skandalları
Biri evrakta sahtecilik yaptı, biri cinsel ilişki görüntülerini basına sızdırdı! İşte Kardashian'ların unutulmayan skandalları
Biri evrakta sahtecilik yaptı, biri cinsel ilişki görüntülerini basına sızdırdı! İşte Kardashian'ların unutulmayan skandalları
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Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evrakta sahtecilikten skandal kaset görüntülerine kadar basında yer aldı! İşte Kardashian ailesinin unutulmaz olayları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evrakta sahtecilikten skandal kaset görüntülerine kadar basında yer aldı! İşte Kardashian ailesinin unutulmaz olayları - Son Dakika
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