Kobra Murat, altın içinde yüzdürdüğü torunu için şimdi de 7 kurban kestirdi - Son Dakika
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Kobra Murat, altın içinde yüzdürdüğü torunu için şimdi de 7 kurban kestirdi

04.04.2023 15:51

Altına olan düşkünlüğüyle bilinen Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, geçtiğimiz günlerde diş buğdayı için parti yaptıkları torununa altın yağdırdı. Görüntüleriyle herkesin diline dolanan Kobra Murat, bu defa da torunu için 7 tane kurban kesti.

Daha önce katıldığı bir programda "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor" sözleriyle gündem olan Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, torunu için doğum günü partisi düzenledi. Tüm mal varlığını çocukları ve torunu için harcadığını söyleyen şarkıcı, doğum gününde de adeta şov yaptı.

"7 KURBANLI PRENSES TORUNUM"

Çocuklarına ev, yazlık ve araba alan Kobra Murat "Biberonu bile altın" dediği torunu için doğum günü partisi düzenledi. Hiçbir masraftan kaçınmayan ve torununu altınlara boğan Kobra Murat, adağını yerine getirerek 7 adet kurban kesti. O anları Instagram hesabından yayınlayan Kobra Murat, "Mübarek Ramazan ayında torunumun 7 tane kurban adağını kestik. Yüce rabbime şükürler olsun yüce Allah'ım adaklarımızı, oruçlarımızı, namazlarımızı, hayırlarımızı, dualarımızı, zekatlarımızı ve fitrelerimizi kabul etsin inşallah. Amin... 7 tane kurbanlı prenses torunum Ceylin Alanur şifa sultan maşallah sübhanallah Allah nazarlardan saklasın inşallah amin" ifadelerini kullandı.

Kobra Murat altınlara boğduğu torunu için bu sefer de 7 tane kurban kestirdi
Kobra Murat altınlara boğduğu torunu için bu sefer de 7 tane kurban kestirdi
Kobra Murat altınlara boğduğu torunu için bu sefer de 7 tane kurban kestirdi
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Son Dakika Magazin Kobra Murat, altın içinde yüzdürdüğü torunu için şimdi de 7 kurban kestirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kobra Murat, altın içinde yüzdürdüğü torunu için şimdi de 7 kurban kestirdi - Son Dakika
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