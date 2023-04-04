Kobra Murat, altın içinde yüzdürdüğü torunu için şimdi de 7 kurban kestirdi

Daha önce katıldığı bir programda "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor" sözleriyle gündem olan Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, torunu için doğum günü partisi düzenledi. Tüm mal varlığını çocukları ve torunu için harcadığını söyleyen şarkıcı, doğum gününde de adeta şov yaptı.

"7 KURBANLI PRENSES TORUNUM"

Çocuklarına ev, yazlık ve araba alan Kobra Murat "Biberonu bile altın" dediği torunu için doğum günü partisi düzenledi. Hiçbir masraftan kaçınmayan ve torununu altınlara boğan Kobra Murat, adağını yerine getirerek 7 adet kurban kesti. O anları Instagram hesabından yayınlayan Kobra Murat, "Mübarek Ramazan ayında torunumun 7 tane kurban adağını kestik. Yüce rabbime şükürler olsun yüce Allah'ım adaklarımızı, oruçlarımızı, namazlarımızı, hayırlarımızı, dualarımızı, zekatlarımızı ve fitrelerimizi kabul etsin inşallah. Amin... 7 tane kurbanlı prenses torunum Ceylin Alanur şifa sultan maşallah sübhanallah Allah nazarlardan saklasın inşallah amin" ifadelerini kullandı.