Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı - Son Dakika

Eski manken Sevda Demirel'e komşusunun kedisi saldırdı. Demirel, vücudunun değişik yerlerindeki izleri ve yaraları gösteren görüntüleri de Instagram hesabından paylaştı.

YARALARA DİKİŞ ATILDI

Sevda Demirel komşusunun anne kedisinin saldırdığını belirterek "Anne kedi saldırdı. İnanılmaz canım acıyor. Ayak damarlarımı patlattı" dedi. Anne kedinin yavrularını koruma içgüdüsüyle saldırması üzerine, ayakları kanlar içinde kalan Demirel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ünlü mankenin evine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ayaklarında açılan yerlere dikiş attı.

"O SADECE YAVRULARINI KORUMAK İSTEDİ"

Sevda Demire daha sonra yaptığı paylaşımda şunları paylaştı: "Sevgili arkadaşlar bana anne kedi saldırdı. Sadece yavrularına bakma istediğim için ama ben ona asla kızmıyorum. O sadece yavrularını korumak istedi. Bazı kadınlar bebeklerini çöpe atarken kedilerden öğrenmeleri gereken çok şey var"