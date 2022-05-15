Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı - Son Dakika
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Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı

15.05.2022 08:53

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşkıyla gündeme gelen Demirel'e komşusunun kedisi saldırdı. Demirel'e ilk müdahaleyi eve gelen sağlık ekipleri yaptı. Demirel'in ayağına dikiş atıldı.

Eski manken Sevda Demirel'e komşusunun kedisi saldırdı. Demirel, vücudunun değişik yerlerindeki izleri ve yaraları gösteren görüntüleri de Instagram hesabından paylaştı.

YARALARA DİKİŞ ATILDI

Sevda Demirel komşusunun anne kedisinin saldırdığını belirterek "Anne kedi saldırdı. İnanılmaz canım acıyor. Ayak damarlarımı patlattı" dedi. Anne kedinin yavrularını koruma içgüdüsüyle saldırması üzerine, ayakları kanlar içinde kalan Demirel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ünlü mankenin evine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ayaklarında açılan yerlere dikiş attı.

Anne kedinin saldırdığı Sevda Demirel'in damarları patladı

"O SADECE YAVRULARINI KORUMAK İSTEDİ"

Sevda Demire daha sonra yaptığı paylaşımda şunları paylaştı: "Sevgili arkadaşlar bana anne kedi saldırdı. Sadece yavrularına bakma istediğim için ama ben ona asla kızmıyorum. O sadece yavrularını korumak istedi. Bazı kadınlar bebeklerini çöpe atarken kedilerden öğrenmeleri gereken çok şey var"

Anne kedinin saldırdığı Sevda Demirel'in damarları patladı
Anne kedinin saldırdığı Sevda Demirel'in damarları patladı
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel 'Ayak damarlarımı patlattı' diyerek paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı - Son Dakika
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