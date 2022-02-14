Kübra Ece'nin son anlarını eski sevgilisi anlattı: "Senden kurtulmak istiyorum" dedim, balkona koşup aşağı atladı!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmaya katılarak adını duyuran sosyal medya fenomeni Kübra Ece, 30 Ocak'ta sabaha karşı İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katından düştü. Ağır yaralanan Kübra Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

7 ŞÜPHELİ İFADELERİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olay esnasında evde bulunan eski sevgili Mehmet Emre Ş. ile Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luiza Marina C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına aldı. 7 şüpheli, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kübra Ece

KÜBRA'NIN ATLAMA GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin evine gittiği ve bir sosyal medya paylaşımından dolayı tartıştığı iddia edildi. Tartışmadan sonra sinirlenen Ece, bulunduğu evin balkonundan aşağı atladı. Olay esnasında bağırma seslerini duyan bir kişinin cep telefonu ile bu evi kameraya aldığı ve bu sırada Kübra'nın balkondan kendini bıraktığı anı görüntülendiği de ortaya çıkmıştı.

YENİ SEVGİLİSİNİ ODAYA KİLİTLEYİP KÜBRA'YI EVE ALDI

İfadelere göre Kübra Ece, geçen aralık ayında ayrıldığı üç yıllık sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin Hanife adlı ortak arkadaşlarının Instagram fotoğrafına beğeni yaptığını gördü. O gece birkaç arkadaşıyla birlikte "Neden like yaptın?" diye Mehmet Emre'nin evine gitti. Mehmet Emre evde Brezilyalı yeni sevgilisi olduğu için önce kapıyı açmak istemedi. Ardından sevgilisini odaya kilitleyip Kübra'yı içeri aldı ve tartışmaya başladılar.

ESKİ SEVGİLİSİNİN YENİ AŞKINA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Kübra Ece, "Hanife'yi neden ekledin? Beni rezil ediyorsun, taşıyamıyorum bunu" diye tepki gösterdi. Bu sırada sesleri duyan Brezilyalı Luiza Marina C. (26) odadan çıktı. Mehmet Emre'nin sevgilisi Marina'yı gören Kübra Ece, "Bunun için mi ilişkimizi bitirdin!" diyerek daha da sinirlendi ve Marina'nın üzerine yürüdü ve arbede çıktı.

"BENDEN KURTULUN" DEYİP AŞAĞI ATLADI

Mehmet Emre, "Yeter artık senden kurtulmak istiyorum" deyince, Kübra Ece de "Benden kurtulun o zaman" diyerek balkona koştu. Bir arkadaşı da ardından gitti ancak koşarak balkona çıkan genç kadın kendini aşağı attı.

Kübra Ece

"BANA SALDIRAN KIZ KANLAR İÇİNDE YERDEYDİ"

Polis, İstanbul'daki bir firmada çalışan Brezilyalı Luiza Marina'nın da ifadesini aldı. Mehmet Emre ile iki haftadır Sevgili olduklarını söyleyen Luiza Marina, ifadesine o geceyi şöyle anlattı: "Gece yarısından sonra kapı ısrarla çaldı. Emre yanımdan ayrılarak diğer odaya gitti. Beni de odaya kilitledi. Sonra ben çıkmak istedim. Emre gelerek içerde eski kız arkadaşının olduğunu söyledi. Biz konuşurken oradakilerden biri bana saldırmaya çalıştı. Emre araya girdi. Beni tekrar odaya kapattı. Dışarıda Tartışma büyüdü. Çok sesler geldi. Sonra birinin 'Ambulans, ambulans' diye bağırdığını duydum. Camdan baktığımda bana saldıran kızın kanlar içinde yattığını gördüm."