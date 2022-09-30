Paris Moda Haftası'nda Kylie rüzgarı! Ten rengi tül elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı

İlkbahar/Yaz ve Sonbahar/Kış sezonları olmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris Moda Haftası, ünlü akınına uğruyor. Dünyaca ünlü isim Kylie Jenner'da moda haftasına katılan isimlerden.

KIYAFETİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Henüz genç yaşında dünyanın en genç milyarderi unvanını alan Kylie, işinden daha çok görünüşüyle ve paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Moda haftası etkinliğine katılan ünlü isim tül elbisesiyle akılları baştan aldı.

HER ŞEYİ UYUM İÇİNDE

Ten rengi tülün altına kırmızı detaylarla hareketlendirilen elbisesine uygun saç ve makyaj yapan Kylie, geceye tarzıyla damga vurdu. Kylie cesur elbisesiyle verdiği pozlarını 370 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından da paylaştı.