Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki model Neelam Gill ile Fransa'da görüntülendi - Son Dakika
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Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki model Neelam Gill ile Fransa'da görüntülendi

26.07.2023 10:08

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, manken Neelam Gill ile birlikte St. Tropez'de görüntülendi. İkili, aşk söylentilerine rağmen ilişkileri hakkında henüz açıklama yapmadı.

Genç mankenlerle yaşadığı ilişkiler magazin gündemini sarsan dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki ünlü manken Neelam Gill ile birlikte St. Tropez'de görüntülendi.

İDDİALARI DOĞRULAMADILAR

Bir süredir birlikte görülen çift, aşk söylentilerine rağmen henüz ilişkileri hakkında açıklama yapmadı. Bu ayın başlarında Leo, Londra'da Maya Jama (28) ve Neelam Gill ile birlikte bir partiye katılmıştı.

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki modelle görüntülendi

ARKADAŞIYLA ÇIKIYOR İDDİASI

Leo'nun, genç mankenlerle ilişkisiyle ünlü olduğu bilinirken, Neelam'ın şu anda Leo'nun bir arkadaşıyla çıktığı belirtiliyor.

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki modelle görüntülendi
Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki modelle görüntülendi
Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki modelle görüntülendi
Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki modelle görüntülendi
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Leonardo Dicaprio, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki model Neelam Gill ile Fransa'da görüntülendi - Son Dakika


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