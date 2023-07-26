Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki model Neelam Gill ile Fransa'da görüntülendi

Genç mankenlerle yaşadığı ilişkiler magazin gündemini sarsan dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki ünlü manken Neelam Gill ile birlikte St. Tropez'de görüntülendi.

İDDİALARI DOĞRULAMADILAR

Bir süredir birlikte görülen çift, aşk söylentilerine rağmen henüz ilişkileri hakkında açıklama yapmadı. Bu ayın başlarında Leo, Londra'da Maya Jama (28) ve Neelam Gill ile birlikte bir partiye katılmıştı.

ARKADAŞIYLA ÇIKIYOR İDDİASI

Leo'nun, genç mankenlerle ilişkisiyle ünlü olduğu bilinirken, Neelam'ın şu anda Leo'nun bir arkadaşıyla çıktığı belirtiliyor.